Трагедия на горе Мерон: никто не берет на себя ответственность

После трагедии на горе Мерон, где во время празднования Лаг ба-Омер погибли 45 человек, прошло уже четыре дня, но причина гибели людей до сих пор официально не названа. Тем временем никто из отвечавших за безопасность мероприятия не взял на себя ответственность за трагедию и не стремится давать какие-либо объяснения.

Так, по сведениям издания "Исраэль а-Йом", министр внутренней безопасности Амир Охана, заявивший, что "ответственность не есть вина", в беседах со своими приближенными говорил, что исключает возможность своей отставки в связи с трагедией. Напомним, что именно Охана утвердил представленный ему полицией проект мероприятия.

Газета "Едиот Ахронот" пишет, что генеральный инспектор полиции Коби Шабтай утвердил план мероприятия, даже не посетив гору Мерон и не убедившись в том, что организаторами приняты надлежащие меры безопасности.

Министр внутренних дел Арье Дери, требовавший освободить мероприятие от всех карантинных ограничений, после трагедии только один раз публично выступил с соболезнованиями семьям погибших.

Начальник Национального центра управления святыми местами Йосеф Швингер, приветствовавший решение открыть гору Мерон для всех желающих, отказывается выступать с комментариями для СМИ.

Пресс-служба полиции Израиля заявляет, что, поскольку ведется расследование причин трагедии, полиция не дает никаких комментариев.

Трагедия на горе Мерон

В ночь на пятницу, 30 апреля, на горе Мерон во время празднования Лаг ба-Омер при спуске людей с одной из трибун возникла давка. (В первых сообщениях с места происшествия говорилось об обрушении трибуны).

Трагедия произошла в том районе горы Мерон, где праздновали хасиды "Толдот Аарон". По словам свидетелей, на других участках не сразу поняли, что произошла трагедия и десятки людей нуждаются в помощи, и еще продолжала играть музыка.

Погибли не менее 45 человек. Около 150 получили травмы. Среди пострадавших были дети.

Пострадавшие были доставлены в больницы "Зив" (Цфат), РАМБАМ (Хайфа), "Пория" (Тверия), медицинский центр Западной Галилеи (Нагария), "А-Эмек" (Афула), "Адаса Эйн-Керем" (Иерусалим).

Начальник следственного управления полиции Израиля генерал-майор Игаль Бен-Шалом обратился к юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблиту и к и.о. государственного прокурора Амиту Айсману с просьбой передать расследование трагедии на горе Мерон отделу министерства юстиции по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ). Как сообщает пресс-служба полиции, Мандельблит и Айсман удовлетворили просьбу Бен-Шалома. МАХАШ займется проверкой действий сотрудников полиции, отвечавших за организацию и обеспечение безопасности мероприятий на горе Мерон.

Министр юстиции Бени Ганц добивается создания государственной комиссии для расследования причин трагедии на горе Мерон. Ганц обратился к юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблиту за заключением о возможности создания подобной комиссии переходным правительством.

Все ведущие политики Израиля выразили соболезнования семьям погибших. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу утром в пятницу посетил место происшествия. Он призвал объявить воскресенье, 2 мая, днем национального траура по жертвам трагедии, произошедшей минувшей ночью на горе Мерон. По всей стране были приспущены национальные флаги, а спортивные мероприятия начинаются с минуты молчания.

Как утверждался план празднования на горе Мерон

Газета "Едиот Ахронот" в публикации, посвященной трагедии на горе Мерон, пишет, что генеральный инспектор полиции Коби Шабтай и министр внутренней безопасности Амир Охана утвердили планы проведения мероприятия.

Три дня спустя, 22 апреля, проект был представлен министру внутренней безопасности Амиру Охане, который задал несколько вопросов и, в свою очередь, утвердил проведение празднеств.

Во время праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон не соблюдались (и попросту не могли быть соблюдены) действовавшие на тот момент общие карантинные ограничения, утвержденные ранее правительством. Пресс-служба минздрава 2 мая уведомила редакцию NEWSru.co.il, что было сделано исключение для праздничного мероприятия на горе Мерон: был разрешен сбор у костров до 9 тысяч человек (до 3000 около каждого из трех костров). На остальной территории горы Мерон, заявляет минздрав, продолжало действовать ограничение: не более 100 человек в отдельной группе на открытом пространстве (и не более 20 человек в закрытом помещении). При этом минздрав заявляет, что от организаторов требовалась проверка наличия у каждого участника "зеленого паспорта" (при посадке в автобусы).

Ведущие израильские СМИ накануне праздника сообщали, что решено не вводить ограничения (что противоречит официальному комментарию минздрава).

В ночь на 30 апреля в результате давки на горе Мерон погибли 45 человек, около 150 получили травмы.

Утром 30 апреля, через несколько часов после трагедии, генерал-майор Шимон Лави заявил: "Я беру на себя ответственность – как за хорошее, так и за плохое".

"Я несу ответственность, но ответственность не означает вину, – заявил Амир Охана. – Все структуры полиции сделали свою работу как полагается. После того, как опознание погибших будет завершено, я буду готов ответить на любые вопросы любой проверяющей структуре. Более того, я хочу это сделать. Катастрофа произошла в этом году, но она могла произойти и в любой другой год. Мы сделаем все, чтобы такая катастрофа в Израиле не повторилась, но я еще раз подчеркиваю: то, что произошло, свидетельствует о гораздо более широкой проблеме, чем проблема полиции".

В свою очередь, генерал-лейтенант полиции Коби Шабтай заявил, что не успокоится до тех пор, пока не прояснятся все обстоятельства, которые привели к трагедии. "Полиция будет готова сотрудничать с любой проверяющей структурой, которая будет назначена".

Имена погибших на горе Мерон 30 апреля 2021 года

1. Шраги Гешттнер (35), певец, репатриант из Канады

2. Менахем Закбах (24), из Модиин-Илита

3. Симха Буним Дискинд (25), из Бейт-Шемеша

4. Шимон Матлон (37), из Бейтар-Илита

5. Ханох Солод (52), из Ашдода

6. Элиезар Мордехай Гольдберг (37), из Бейтар-Илита

7. Едидья Фогель (22), из Иерусалима

8. Йоносон Хеврони (27), из Гиват-Шмуэля

9. Моше Бен Шалом (21), из Бней-Брака

10. Моше Мордехай Эльхад-Шарф (12), из Иерусалима

11. Йосеф Давид Эльхад-Шарф (18), из Иерусалима

12. Хаим Озер Селер (24), из Иерусалима

13. Йегуда Лейб Рубин (27), из Бейт-Шемеша

14. Моше Натан Энгландер (14), из Иерусалима

15. Иешуа Энгландер (9), из Иерусалима

16. Яаков Эльханан Старковски (20), из Эльада

17. Нахман Киршбаум (15), из Бейт-Шемеша

18. Исраэль Альнаква (27), из Бейт-Шемеша

19. Абрахам Даниэль Амбон (21), гражданин Аргентины

20. Довид Краузе (33), из Бейт-Шемеша

21. Элиэзер Цви Йосеф (26), гражданин США

22. Шмуэль Цви Клагсблад (34), из Бейтар-Илита

23. Элиягу Коэн (16), из Бейтар-Илита

24. Ариэль Цадик (57), из Иерусалима

25. Едидья Хайют (13), из Бней-Брака

26. Хаим Рок (18), из Бейт-Шемеша

27. Йосеф Амрам Таубер, гражданин США

28. Моше Царфати (65), из Иерусалима

29. Шломо Залман Лейбович (19), из Цфата

30. Нахман Даниэль Морис (19), гражданин США

31. Йосеф Иегуда Леви (17), из местного совета Рехасим

32. Дов Штейнмец (21), гражданин Канады

33. Ишай Муалем (17), из Рехасим

34. Моше Леви (14), из Бней-Брака

35. Йосеф Масторов (18), из Рамле

36. Йосеф Гринбаум (22), из Хайфы

37. Элиэзер Ицхок Колтай (13), из Иерусалима

38. Менахем Кнобловиц (22), гражданин США

39. Элькана Шило (28), из Иерусалима

40. Элазар Гефнер (52), из Иерусалима

41. Йоси Коэн (21), гражданин США

42. Ариэль Ахдут (21), из Тель-Авива

43. Моше Бергман (24), из Иерусалима

44. Хен Дорон (41), из Холона

45. Мордехай Йоэль Фекете (23).

Ежегодно для празднования Лаг ба-Омера на горе Мерон собираются от 100 до 300 тысяч верующих. Несмотря на все усилия организаторов, эта территория не приспособлена для размещения такого количества людей. И каждый год после празднования служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о сотнях пострадавших (в давке, от обезвоживания, от ожогов и т.п.).

Вот данные за последние годы (по отчетам МАДА): в 2013-м – 230 пострадавших, в 2014-м – около 600, в 2015-м – около 300, в 2016-м – около 150, в 2017-м – около 600, в 2018-м – около 300, в 2019-м – более 230. (В 2020-м празднование было отменено из-за карантинных ограничений.) И каждый раз после праздника десятки пострадавших доставляли в больницы. Но никогда прежде в результате давки на горе Мерон не гибли десятки людей.

Трагедия на горе Мерон в 1911 году

17 мая 1911 года, во время празднования Лаг ба-Омер, в результате обрушения крыши на горе Мерон погибли семь человек, около 40 получили травмы. Тогда возникли проблемы с помощью пострадавшим, так как ближайшая больница в Цфате была закрыта, и многие пострадавшие умерли, так как не получили своевременной медицинской помощи.

Подобные трагедии в Израиле в прошлом

18.07.1995. Трое подростков были задавлены насмерть в толпе на фестивале в городе Араде.

14.07.1997 год. Обрушение пешеходного моста через реку Яркон в Тель-Авиве во время церемонии открытия XV Маккабиады. Четверо погибших (все представители делегации Австралии), десятки травмированных.

18.04.2012. В результате падения осветительной аппаратуры во время репетиции церемонии Дня независимости на площади на горе Герцля в Иерусалиме погибла младший лейтенант медицинской службы Хила Бецалели, семеро военнослужащих были травмированы.