Нетаниягу: я сообщил Беннету, что он может быть первым в ротации
В понедельник, 3 мая, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу подтвердил, что предложил главе партии "Ямина" Нафтали Беннету быть первым главой правительства по ротации в течение года при условии, что тот поддержит создание "правого" правительства. Об этом практически одновременно сообщили все ведущие онлайн-СМИ Израиля.
Заявление Нетаниягу было размещено на его официальной странице в Twitter незадолго до анонсированного ранее выступления Беннета. В короткой видеозаписи Нетаниягу говорит, почему, по его мнению, недопустим в настоящее время приход к власти "левого" правительства.
Лидер "Ликуда" (30 мандатов в Кнессете 24-го созыва) отметил, что лидер партии "Ямина" при имеющихся у его партии семи мандатах, не должен был бы настаивать на получении права первым возглавить правительство. Но, чтобы не было "левого" правительства, Беннету был предложен такой вариант, говорит Нетаниягу. Премьер-министр выразил уверенность в том, что в случае, если Беннет примет его предложение, другие правые партии также поддержат такую коалицию.
В ответ на заявление Нетаниягу Беннет заявил, что его целью остается создание правительства и предотвращение пятых выборов, однако предложение Нетаниягу всего этого не обеспечивает, поскольку Смотрич "сжег все мосты". Очевидно, Беннет имеет в виду отказ Бецалеля Смотрича войти в правительство, которое опирается на партию РААМ. "Я не просил пост главы правительства, я просил правительство", – подчеркнул Беннет. Ранее Смотрич в очередной раз заявил, что не согласится войти в правительство, которое будет опираться на "сторонников террора".
В свою очередь, глава оппозиции, лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид, выступая на брифинге, заявил: "Пора сформировать новое правительство". Лапид отметил, что пошел на значительные уступки ради возможности формирования такого правительства, в частности предложил лидеру "Ямины" Нафтали Беннету быть первым главой правительства по ротации.
Отметим, что еще утром 3 мая портал Walla со ссылкой на высокопоставленные политические источники сообщал, что партия "Ликуд" сделала партии "Ямина" новое предложение в рамках попыток сформировать правительство. По данным политической обозревательницы портала Таль Шалев, "Ликуд" предлагает лидеру "Ямины" Нафтали Беннету первенство на один-два года в ротационном правительстве, а также пост министра иностранных дел для Айелет Шакед. В свою очередь, "Ликуд" требует сохранения у себя контроля над министерством юстиции, а также гарантий принятия закона о преодолении вето БАГАЦа. Представители обеих партий отрицали данную информацию.
Завтра, 4 мая, истекает срок мандата, полученного Биньямином Нетаниягу от президента на формирование коалиции. После этого президент Реувен Ривлин может передать мандат на формирование коалиции Яиру Лапиду или любому другому депутату Кнессета. Если коалиция сформирована не будет, страна пойдет на пятые выборы за последние два года.
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