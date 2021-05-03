Нетаниягу: я сообщил Беннету, что он может быть первым в ротации

В понедельник, 3 мая, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу подтвердил, что предложил главе партии "Ямина" Нафтали Беннету быть первым главой правительства по ротации в течение года при условии, что тот поддержит создание "правого" правительства. Об этом практически одновременно сообщили все ведущие онлайн-СМИ Израиля.

Заявление Нетаниягу было размещено на его официальной странице в Twitter незадолго до анонсированного ранее выступления Беннета. В короткой видеозаписи Нетаниягу говорит, почему, по его мнению, недопустим в настоящее время приход к власти "левого" правительства.

Лидер "Ликуда" (30 мандатов в Кнессете 24-го созыва) отметил, что лидер партии "Ямина" при имеющихся у его партии семи мандатах, не должен был бы настаивать на получении права первым возглавить правительство. Но, чтобы не было "левого" правительства, Беннету был предложен такой вариант, говорит Нетаниягу. Премьер-министр выразил уверенность в том, что в случае, если Беннет примет его предложение, другие правые партии также поддержат такую коалицию.

В ответ на заявление Нетаниягу Беннет заявил, что его целью остается создание правительства и предотвращение пятых выборов, однако предложение Нетаниягу всего этого не обеспечивает, поскольку Смотрич "сжег все мосты". Очевидно, Беннет имеет в виду отказ Бецалеля Смотрича войти в правительство, которое опирается на партию РААМ. "Я не просил пост главы правительства, я просил правительство", – подчеркнул Беннет. Ранее Смотрич в очередной раз заявил, что не согласится войти в правительство, которое будет опираться на "сторонников террора".

В свою очередь, глава оппозиции, лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид, выступая на брифинге, заявил: "Пора сформировать новое правительство". Лапид отметил, что пошел на значительные уступки ради возможности формирования такого правительства, в частности предложил лидеру "Ямины" Нафтали Беннету быть первым главой правительства по ротации.

Отметим, что еще утром 3 мая портал Walla со ссылкой на высокопоставленные политические источники сообщал, что партия "Ликуд" сделала партии "Ямина" новое предложение в рамках попыток сформировать правительство. По данным политической обозревательницы портала Таль Шалев, "Ликуд" предлагает лидеру "Ямины" Нафтали Беннету первенство на один-два года в ротационном правительстве, а также пост министра иностранных дел для Айелет Шакед. В свою очередь, "Ликуд" требует сохранения у себя контроля над министерством юстиции, а также гарантий принятия закона о преодолении вето БАГАЦа. Представители обеих партий отрицали данную информацию.