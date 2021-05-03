Шакед: "Нетаниягу и его жена не готовы уйти, как и все диктаторы"

Вечером в понедельник, 3 мая, журналист телеканала "Кешет" Амит Сегаль опубликовал аудиозаписи бесед депутата Кнессета Айелет Шакед с приближенными.

Журналист Бен Каспит утверждает, что беседа состоялась 3 мая, а запись была сделана одним из влиятельных раввинов национально-религиозного лагеря.

Комментируя возможность создания правительства блоком противников Нетаниягу, Шакед сказала: "Мы изо всех сил стараемся этого не допустить. Но если бы мы не продвигались в этом направлении, то Нетаниягу ни за что не уступил бы. Если бы Нетаниягу не знал, что у нас есть правительство с другой стороны, он никогда бы не отказался. Он потащил бы нас на пятые выборы. Он видит реальность. И поскольку он понимает, что у Беннета есть правительство со второй стороны, он готов дать ему год-полтора. Иначе это никогда бы не произошло. Никогда. Он обязательно спровоцировал бы новые выборы. Поэтому шаг Беннета – это спасение. Мы платим за него огромную цену среди наших избирателей, но я надеюсь, что если мы сумеем сформировать правительство, то объясним, что произошло".

Говоря о Гидеоне Сааре, Шакед сказала, что длительное время пыталась убедить его согласиться на "последнюю коалицию Нетаниягу". Шакед сказала: "В "Ликуде" предлагали покрыть его долги. Я не знаю, как такое возможно. Реально давили на него. Я часами разговаривала с ним, часами. Почти через день по часу сидела с ним и пыталась, пыталась убедить его. Но прежде всего, надо сказать, что он прав. Нужно сказать честно: Нетаниягу должен уйти. Тут он прав. И я ему говорила, что есть возможность выстроить модель, по которой Нетаниягу не будет год и ограничим его каденцию. Это будет последняя его каденция. Ну проглоти ты еще одну каденцию Нетаниягу. Гидеон и Ивет реально убеждены в том, что Нетаниягу – это опасность для государства Израиль. Они убеждены в этом. Как бы то ни было, дальше так продолжаться не может".

Шакед откровенно говорила и о премьер-министре, и о его жене. "Из-за своего суда он все время будет сдвигаться вправо. У него это иначе, чем у Шарона. Это верно, что единственное важное для него – суд. Однозначно. Все остальное для него неважно. И верно, что все его мотивировки, все его шаги, все его действия, все вращается вокруг суда. Он действительно должен уйти. Он должен уйти. Но я сказала Гидеону, что есть еще и государство. Ну что, он будет создавать невменяемую коалицию с теми и с этими, только потому что Нетаниягу должен уйти? Он получил 30 мандатов. Он боится идти на досудебную сделку и на помилование. Он боится. Он боится, что в итоге ему придется признать свою вину. А это у него не укладывается. Он ведь человек очень и очень параноидальный и боится этого. И боится президентства, так как он хочет оставаться у власти. У него есть жажда власти и силы. У него и у его жены. Как у диктаторов. Как диктаторы, они не готовы уйти", - сказала бывшая министр юстиции.

Говоря о том, к чему стремится партия "Ямина", Шакед заявила: "Более всего мы будем рады, если ему удастся продавить Бецалеля (речь идет о Бецалеле Смотриче, отказывающемся поддержать коалицию при участии партии РААМ – прим. ред). Или с Беннетом, или если Беннет получит мандат. Но если Беннет получит мандат, и мы не сумеем сформировать правое правительство из-за того, что Гидеон или Ганц упрутся, а мы считаем, что на выборы идти нельзя, то пойдем с левыми и попытаемся убедить Бецалеля присоединиться, чтобы не было необходимости в РААМ. Извините, но это не только идеологический вопрос. Если ему важно государство, если он считает, что опираться на Аббаса нельзя, то пусть поможет нам не опираться на Аббаса".

Ранее 3 мая премьер-министр Биньямин Нетаниягу подтвердил, что предложил главе партии "Ямина" Нафтали Беннету быть первым главой правительства по ротации в течение года при условии, что тот поддержит создание "правого" правительства. Об этом практически одновременно сообщили все ведущие онлайн-СМИ Израиля.

В ответ на заявление Нетаниягу председатель "Ямины" заявил, что его целью остается создание правительства и предотвращение пятых выборов, однако предложение Нетаниягу всего этого не обеспечивает, поскольку Смотрич "сжег все мосты".

Очевидно, Беннет имеет в виду отказ Бецалеля Смотрича войти в правительство, которое опирается на партию РААМ.

"Я не просил пост главы правительства, я просил создать правительство", – подчеркнул Беннет.