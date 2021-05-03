Задержан турист из России, использовавший поддельные кредитные карты для хищения денег
На этой неделе в Тель-Авиве полиция Израиля задержала 42-летнего туриста из России по подозрению в незаконном создании копий примерно 100 кредитных карт с помощью специального оборудования, установленного им в банкоматах, и миниатюрных камер для выяснения секретных кодов.
По данным следствия, до задержания преступник успел "снять" с помощью поддельных кредитных карт десятки тысяч шекелей. Точная сумма похищенных средств не называется.
При задержании подозреваемый представил сотрудникам полиции поддельные документы и назвался вымышленным именем.
В ходе обыска в его квартире была обнаружена лаборатория со специальным оборудованием, которое, как предполагает следствие, использовалось для созданий копий кредитных карт.
Также в квартире были найдены головные уборы и темные очки, скрывавшие лицо подозреваемого, когда он снимал деньги в банкоматах, используя поддельные карты.
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