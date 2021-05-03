Иерусалим:
19 - 30°
Тель-Авив:
17 - 26°
Эйлат:
25 - 38°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле3 мая 2021 г., 13:47

Задержан турист из России, использовавший поддельные кредитные карты для хищения денег

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Задержан турист из России, использовавший поддельные кредитные карты для хищения денег

На этой неделе в Тель-Авиве полиция Израиля задержала 42-летнего туриста из России по подозрению в незаконном создании копий примерно 100 кредитных карт с помощью специального оборудования, установленного им в банкоматах, и миниатюрных камер для выяснения секретных кодов.

По данным следствия, до задержания преступник успел "снять" с помощью поддельных кредитных карт десятки тысяч шекелей. Точная сумма похищенных средств не называется.

При задержании подозреваемый представил сотрудникам полиции поддельные документы и назвался вымышленным именем.


В ходе обыска в его квартире была обнаружена лаборатория со специальным оборудованием, которое, как предполагает следствие, использовалось для созданий копий кредитных карт.

Также в квартире были найдены головные уборы и темные очки, скрывавшие лицо подозреваемого, когда он снимал деньги в банкоматах, используя поддельные карты.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 февраля 2021
Мошенник похитил 250.000 шекелей и пожертвовал их организации, ищущей доноров для пересадки почек
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 ноября 2020
Телефонные мошенники пытаются выманивать деньги у русскоязычных израильтян
// NEWSru.co.il // В Израиле // 06 января 2020
Полиция раскрыла несколько схем, с помощью которых мошенники похищали деньги со счетов израильтян
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 декабря 2019
Гражданин Грузии предстал перед судом за кражу кредитных карт израильтян из почтовых ящиков
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16:31 В Кнессете проходит встреча Лапида и Саара
15:43 Либерман: "Блок перемен может до завтра создать правительство"
15:00 Беннет ответил Нетаниягу: "Я не просил пост главы правительства, я просил правительство"
14:56 Лапид напомнил, что тоже предложил Беннету быть первым главой нового правительства
14:25 Вступил в силу запрет на посещение израильтянами семи стран, включая Украину
13:59 Нетаниягу: я сообщил Беннету, что он может быть первым в ротации
13:47 Задержан турист из России, использовавший поддельные кредитные карты для хищения денег
13:03 Первичное расследование теракта на перекрестке Тапуах: трое бойцов "Гивати" успели открыть огонь по террористу
12:21 Продлен срок действия положения о ПРЦ-тестах на коронавирус для въезда в Израиль
12:03 Госконтролер инициирует внеочередную проверку комплекса на горе Мерон
Загрузка...