ДТП в районе Беэр-Тувия, трое погибших

На 3703-й трассе, на территории местного совета Беэр-Тувия, произошла авария с участием грузовика и нескольких легковых автомобилей.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что грузовой автомобиль перевернулся, подмяв под себя легковушку. Еще два легковых автомобиля перевернулись или вылетели с дороги, и три, следовавшие за ними, по цепочке въехали один в другой.

На месте вместе с парамедиками работают спасатели, которые пытаются извлечь четырех человек из блокированного грузовиком автомобиля.

Сообщается о трех погибших (двое мужчин и женщина) и шестерых пострадавших.

МАДА передала, что пострадавшие были доставлены в больницы "Барзилай" и "Асута" в Ашдоде.

Из больницы "Асута", в которую были доставлены четверо пострадавших, сообщили, что состояние одного тяжелое, еще одного - средней тяжести, и двое пострадали легко.

Следователи дорожной полиции расследуют обстоятельства ДТП.

3703-я трасса перекрыта для движения в обоих направлениях на участке между Кирьят-Малахи и Бейт-Эзра.