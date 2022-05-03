Госпитализирована еще одна жительница интерната в Холоне, где умерли три человека

Еще одна жительница интерната "Бейт Дафна" для людей с ограниченными возможностями в Холоне, где в ночь на воскресенье умерли три человека, была доставлена в больницу "Вольфсон", где уже находятся еще трое жильцов интерната с симптомами пищевого отравления.

Состояние всех пациентов оценивается как стабильное.

Напомним, в ночь на воскресенье, 1 мая, у нескольких жильцов интерната "Бейт Дафна" появились симптомы пищевого отравления. Один человек был доставлен в больницу "Вольфсон" после того, как потерял сознание, спасти его не удалось. К утру в больницу были доставлены из интерната еще три человека, двое из которых скончались. Известно, что умершие жильцы интерната страдали тяжелыми хроническими заболеваниями.

В интернате "Бейт Дафна" проживают около ста человек в возрасте старше 18 лет с физическими и когнитивными ограничениями разной степени тяжести. В минувшую субботу у примерно трети жильцов проявились симптомы отравления - рвота и понос. Однако у большинства симптомы быстро прошли.

Министерство здравоохранения распорядилось закрыть кухню интерната. Расследование продолжается.

При этом в полиции сообщили журналистам, что узнали о произошедшем в "Бейт Дафна" из СМИ, ни социальные службы, ни министерство здравоохранения не поставила их в известность о смертях людей.