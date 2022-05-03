Прогноз погоды на 3 мая: утром жарко и сухо, вечером местами дожди

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 3 мая, в первой половине дня будет жарко и сухо, на юге пыльная буря. Во второй половине дня жара постепенно начнет спадать, влажность повысится. Вечером на севере и в центре местами возможны дожди.

В Иерусалиме – 20-28 градусов, в Тель-Авиве – 22-30, в Хайфе – 22-26, в Эйлате – 23-35, в Беэр-Шеве – 21-35, в Мицпе-Рамоне – 20-29, на побережье Мертвого моря – 26-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 21-27, в Ариэле – 20-28, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-38, на Голанских высотах – 18-33.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 20-21 градусов, высота волн – 50-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 45 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-западный (до 10 км/ч).

В среду-пятницу – переменная облачность, нежарко.