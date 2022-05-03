День Памяти павших в войнах Израиля и жертв терактов. Расписание церемоний

3-4 мая отмечается День Памяти павших в войнах Израиля и жертв терактов.

Мероприятия откроет поминальная церемония в иерусалимском мемориальном центре "Яд ле-Баним" с участием премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, спикера Кнессета Мики Леви, председателя Верховного суда Эстер Хайют, главных раввинов Израиля Ицхака Йосефа и Давида Лау, которая начнется в 16:00.

В 20:00 по всей стране прозвучит траурная сирена, которая откроет церемонию памяти у Стены Плача в Иерусалиме, на которой будут присутствовать президент страны Ицхак Герцог, начальник генерального штаба ЦАХАЛа Авив Кохави, главный военный раввин Эяль Карим, мэр Иерусалима Моше Леон.

В 20:30 в парке Ганей-Йегошуа в Тель-Авиве начнется памятное мероприятие "Песни на площади" с участием мэра города Рона Хульдаи и ведущих израильских певцов и музыкантов.

В 21:00 в Кнессете начнется мероприятие "Песни в память о них" с участием премьер-министра Нафтали Беннета.

В 11:00 в среду, 4 мая, в стране прозвучит траурная сирена, которая откроет официальную церемонию памяти павших в войнах Израиля на военном кладбище на горе Герцля в Иерусалиме с участием руководства страны. Тогда же начнутся церемонии памяти на всех военных кладбищах Израиля.

В 13:00 на горе Герцля начнется церемония памяти жертв терактов.

В 20:00 церемонии памяти завершатся и начнется празднование Дня Независимости.

В различных городах страны пройдут местные мероприятия памяти, организуемые муниципалитетами и отделениями организации "Яд ле-Баним".

По данным, опубликованным министерством обороны, общее количество павших в войнах Израиля с 1860 года составляет 24068 военнослужащих ЦАХАЛа, сотрудников полиции Израиля, Службы тюрем, Общей службы безопасности (ШАБАК), службы внешней разведки "Мосад", еврейских подпольных организаций в Эрец Исраэль и бойцов еврейской бригады, действовавшей в составе британской армии. В это число включены также скончавшиеся в период службы или в результате инвалидности, полученной в период службы.