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NEWSru.co.il :: В Израиле3 октября 2021 г., 07:45

Противники "зеленого стандарта" намерены парализовать движение по магистралям в центре страны

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Противники "зеленого стандарта" намерены парализовать движение по магистралям в центре страны

В воскресенье, 3 октября, ожидаются митинги и демонстрации, организованные противниками вакцинации и правил "зеленого стандарта".

В рамках акций протеста, ожидается блокирование шоссе №1 в районе аэропорта Бен Гурион, а также Прибрежного шоссе, шоссе №4 и магистралей возле Иерусалима, Раананы (города, где живет премьер-министр Нафтали Беннет) и других крупных городов. Участники акций протеста планируют организовать колонны автомобилей, которые будут двигаться на невысокой скорости по шоссе, практически блокируя движение.

Организаторы акций призвали своих сторонников не выходить на работу 3 октября, а принимать участие в демонстрациях протеста.


Полиция сообщает о готовности к поддержанию порядка во время этих акций.

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