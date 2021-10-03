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NEWSru.co.il :: В Израиле3 октября 2021 г., 23:20

Внимание, розыск: пропала 82-летняя жительница Бат-Яма Лилия Благодир

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Внимание, розыск: пропала 82-летняя жительница Бат-Яма Лилия Благодир

Полиция Израиля просит помощи населения в розыске 82-летней Лилии Благодир, жительницы Бат-Яма. В последний раз ее видели 3 октября около 18:00 на улице Данин в Бат-Яме. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 165 см, худая, каштановые волосы, короткая стрижка. Была в розовой блузке и юбке.

Всех, кому что-либо известно о ее местонахождении, просят сообщить об этом по телефонам полиции 100 или 03-5555222/18.


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