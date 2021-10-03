Министр юстиции поддержал требование Ганца сформировать госкомиссию по "делу о подлодках"

В воскресенье, 3 октября, министр юстиции Гидеон Саар в интервью радиостанции "Решет Бет" сообщил, что он "даст зеленый свет" требованию министра обороны Бени Ганца сформировать государственную комиссию по проверке обстоятельств закупки субмарин.

По словам Гидеона Саара, он принял решение поддержать просьбу Ганца по итогам проверки, проведенной совместно министерствами юстиции и. обороны. "Дату, когда эта просьба будет передана в правительство, определят Бени Ганц и юридический советник правительства Авихай Мандельблит", - сказал Саар в интервью Тамар Альмог и Игалю Гуэта.

Министр юстиции отметил, что государственная комиссия будет иметь самые широкие полномочия.

Сайт "Мако" пишет, что в канцелярии Гидеона Саара вначале отрицали факт принятия решения по поводу создания государственной следственной комиссии "по делу о подводных лодках". При этом из министерства обороны сайту "Мако" сообщили, что проект решения о создании следственной комиссии после согласований было передано вчера, в 16:46, через юридического советника правительства в министерства обороны и представителям министерства юстиции". В минюсте сообщение минобороны прокомментировали следующим образом: "Решение о создании следственной комиссии слишком сложное. Спешка в этом вопросе недопустима. Министр юстиции намерен придерживаться принятого порядка".