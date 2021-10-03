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NEWSru.co.il :: В Израиле3 октября 2021 г., 23:40

СМИ назвали имя израильского бизнесмена, на которого готовилось покушение на Кипре

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СМИ назвали имя израильского бизнесмена, на которого готовилось покушение на Кипре

Новостная служба телеканала "Кешет-12" сообщила, что "русская мафия" готовила покушение на бизнесмена Тедди Саги, основателя компании Playtech.

Ранее в центральном вечернем выпуске новостей на 12-м телеканале сообщалось, что убийство было предотвращено спецслужбами Кипра, которые предупредили бизнесмена о готовящемся на него покушении.

Спустя несколько дней после того, как бизнесмен покинул остров, возле его дома был задержан мужчина, вооруженный пистолетом с глушителем. Следственные органы сообщили, что киллер – выходец из Азербайджана, обладает российским загранпаспортом и является членом "русской мафии". По всей видимости, он и другие члены его группы приехали в Республику Кипр с турецкой части острова.


Телеканал также сообщил, что Тедди Саги находится под усиленной охраной, в том числе за его безопасность отвечают израильские телохранители. Во время вечеринки по случаю дня рождения дочери бизнесмена израильские телохранители заметили недалеко от его дома подозрительного мужчину, о котором сообщили в местную полицию. В спецслужбах Кипра утверждают, что к тому моменту за киллером уже велось наблюдение.

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// NEWSru.co.il // В мире // 03 октября 2021
"Кешет-12": спецслужбы Кипра предотвратили покушение на "известного бизнесмена из Израиля"
 

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