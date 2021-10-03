В Израиле вступают в силу новые правила "зеленого стандарта"
В воскресенье, 3 октября, вступают в силу новые правила "зеленого стандарта", утвержденные правительством Израиля. Эти правила определяют, кого следует считать привитым или защищенным от коронавируса.
НОВЫЕ ПРАВИЛА
Привитым считается:
- лицо, получившее три порции вакцины Pfizer против коронавируса, не менее чем через неделю после получения третьей дозы;
- лицо, получившее две порции вакцины Pfizer против коронавируса, не менее чем через неделю после получения второй дозы и не более чем через полгода после получения второй дозы. В случае вакцинации вакциной Moderna для получения статуса привитого должно пройти не менее двух недель после получения второй дозы вакцины.
Защищенным (переболевшим и защищенным) считается:
- лицо, переболевшее коронавирусом, в течение полугода после положительного ПЦР-теста. Если после получения положительного ПЦР-теста прошло более полугода, для получения справки о "зеленом стандарте" необходимо получить одну дозу вакцины против коронавируса;
- лицо, получившее положительный результат серологической проверки (проверки на антитела) и сделавшее после этого как минимум одну прививку против коронавируса.
Дети до 12 лет, переболевшие коронавирусом более, чем полгода назад, после 3 октября все еще будут считаться "переболевшими и защищенными".
Человек, заболевший после прививки, будет считаться "привитым и переболевшим" и будет обладать правом на получение справки о "зеленом стандарте" в течение полугода после болезни.
ГДЕ ДЕЙСТВУЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ "ЗЕЛЕНОГО СТАНДАРТА"
Ограничения "зеленого сертификата" действуют:
– на спортивных и культурных мероприятиях;
– на конференциях и выставках;
– в спортивных залах, кантри-клубах, бассейнах, фитнесс-студиях;
– в синагогах, когда в них присутствует более 50 человек;
– залах торжеств;
– на фестивалях;
– в ресторанах, кафе, барах, столовых и гостиничных ресторанах;
– в музеях и библиотеках;
– парках развлечениях;
– в университетах и высших учебных заведениях.
На входе во все перечисленные выше места необходимо предъявить "зеленый сертификат" или отрицательный тест на коронавирус.
Дети до трех лет освобождаются от соблюдения правил "зеленого стандарта".
Дети с 3 до 12 лет должны будут предъявить на входе отрицательный результат теста, который можно сделать бесплатно.
Дети от 12 лет и трех месяцев и старше, не имеющие уважительных причин не делать прививку, должны будут платить за экспресс-тест. Подростки от 12 и до 16 лет, получившие первую дозу вакцины, также не должны будут платить за экспресс-тесты.
Срок действия теста PCR – 72 часа, экспресс-теста – 24 часа.
При въезде в гостиницу непривившиеся граждане должны предъявлять тест PCR и он будет действителен в течение всего пребывания в гостинице. Дети с 3 до 12 лет тест для отдыха в гостинице смогут сделать бесплатно в поликлинике больничной кассы или на станциях Управления тылом.
В помещении могут находиться не более 400 человек, на улице – 500. (Заполненность зала не должна превышать 75% от максимального количества мест).
В частных домах, а также местах, на которые не распространяется действие "зеленого стандарта", могут находиться до 50 человек в помещении, и до 100 человек – на улице.
Ограничения на проведение массовых мероприятий:
- В помещениях при отсутствии сидячих мест могут находиться до 1000 человек. На улице – до 5000 человек.
- В залах, где у каждого зрителя имеется забронированное для него место, нет ограничений, но мероприятие должно проводиться в соответствии с "зеленым стандартом".
- Маска обязательна, если на мероприятии, проходящем на свежем воздухе, участвуют более 100 человек.
"Зеленый стандарт" отныне распространяется на работников системы здравоохранения, системы просвещения и социальных служб, а также на работников всех организаций и мест, для посещения которых нужен "зеленый паспорт" или справка о перенесенном коронавирусном заболевании, либо отрицательный результат теста на коронавирус. Это может означить, что "зеленый паспорт" необходим работникам спортивных залов, ресторанов и кафе, парков, мест развлечений. При отсутствии документа, подтверждающего прохождение вакцинации, необходим отрицательный тест на коронавирус.
ОТМЕНА СПИСКА "КРАСНЫХ" СТРАН
С 4 октября в "красном" списке не останется ни одной страны. Речь идет о списке стран, для полета в которые требовалось специальное разрешение комиссии по исключительным случаям.
В последнее время в этом списке было всего три страны: Болгария, Бразилия и Турция.
Вакцинированные израильтяне, вернувшиеся домой из другой страны, должны будут пройти тест на коронавирус в аэропорту и, если результат будет отрицательным, им не придется соблюдать карантин.
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