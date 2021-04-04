Политический тупик: партии обмениваются предложениями и готовятся к встрече с президентом

За сутки до начала встреч представителей фракций, представленных в Кнессете 24-го созыва, с президентом Израиля Реувеном Ривлиным, ни у одного блока нет коалиции.

Встречи главы партии "Ямина" Нафтали Беннета с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и лидером "Еш Атид" Яиром Лапидом не прояснили картины.

Встреча Беннета с Лапидом началась около полуночи 3 апреля и продолжалась более двух с половиной часов. После ее завершения приближенные Беннета сообщили, что она была конструктивной и стороны договорились о еще одной встрече. В политических кругах утверждают, что Лапид готов предоставить Беннету право быть первым в ротации, если тот обязуется оставаться в совместном правительстве и не передавать власть Нетаниягу.

Телеканал "Кешет" сообщал, что Беннет требует создания паритетного правительства двух блоков: "Ямина", "Тиква Хадаша", "Кахоль Лаван" с одной стороны и "Еш Атид", НДИ, "Авода", МЕРЕЦ с другой. Это позволит ему утверждать, что он не является частью исключительно левоцентристской коалиции. Такая коалиция набирает 58 мандатов, и можно предположить, что ее удастся привести к присяге, так как Объединенный арабский список не станет "спасать" Биньямина Нетаниягу. На втором этапе Беннет намерен привести в коалицию ультраортодоксальные партии. В настоящий момент, шансы на создание такого паритетного правительства расцениваются как невысокие.

По сообщению "Кан 11", Биньямин Нетаниягу предложил Нафтали Беннету создание ротационного правительства, в котором Беннет будет вторым (модель, аналогичная той, по которой было создано правительство Нетаниягу-Ганца). Нетаниягу также предложил Беннету 20% мест в предвыборном списке "Ликуда" на будущих выборах и помощь в борьбе за пост лидера партии.

Все эти контакты характеризуются глубоким недоверием их участников. В "Ликуде" опасаются, что Беннет использует переговоры с Нетаниягу, чтобы улучшить свои позиции в переговорах с Лапидом. Лидер "Еш Атид" подозревает Беннета в обратном. Сам Беннет опасается, что обещания Нетаниягу останутся не выполненными.

Одновременно продолжается дискуссия по вопросу о союзе с партией РААМ. В блоке "Ционут Датит" продолжают блокировать возможность создания коалиции с Мансуром Аббасом. Глава "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир заявил в интервью "Кан Бет", что необходимо искать иной выход. "Саар не может быть в правительстве, которое опирается на Объединенный список, а Нетаниягу не должен создавать правительство, которое опирается на Аббаса", – сказал он.

Ультраортодоксальные партии остаются верными своим заявлениям, сделанным в период предвыборной кампании. Депутат Кнессета Ури Маклеб сказал, что "Яадут а-Тора" остается в блоке Нетаниягу. В то же время, в политических кругах не исключают изменений, которые могут произойти в том случае, если возникнет реальная угроза того, что "Яадут а-Тора" и ШАС останутся в оппозиции.

Партии "Кахоль Лаван", "Тиква Хадаша" и НДИ воздерживаются, в настоящий момент от публичных заявлений по поводу коалиционных переговоров.

Борьба за рекомендации у президента продолжается.

В настоящий момент, Нетаниягу имеет 52 голоса: "Ликуд". ШАС, "Яадут а-Тора", "Ционут Датит".

Яир Лапид имеет 42 голоса: "Еш Атид", НДИ, "Авода", МЕРЕЦ, пять из шести депутатов Объединенного списка (представитель БАЛАД заявил, что никого не порекомендует). Позиция "Кахоль Лаван" и РААМ неизвестна.

Нафтали Беннета порекомендуют 13 депутатов: "Ямина" и "Тиква Хадаша".

Ранее Реувен Ривлин уже заявлял, что поручит формирование правительства тому, кто, по его мнению, будет иметь наибольшие шансы преуспеть.

Президент Ривлин встретится с представителями всех фракций в один день: 5 апреля. Встречи начнутся в 9:00 и завершатся в 21:00. Первыми в канцелярию президента приедут представители "Ликуда", затем – депутаты от "Еш Атид", а за ними – представители остальных партий. Не позднее 7 апреля президент должен сообщить, кому поручено формировать правительство.

Кнессет 24-го созыва будет приведен к присяге 6 апреля.