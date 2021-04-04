Смотрич призвал Беннета и Саара присоединиться к коалиции Нетаниягу

Накануне консультаций президента Реувена Ривлина с руководством политических партий, на которых ему будут предложены кандидаты на пост премьер-министра, глава блока "Ционут датит" Бецалель Смотрич выступил с призывом в адрес лидера "Ямины" Нафтали Беннета.

Он призвал своего недавнего союзника поддержать кандидатуру Биньямина Нетаниягу и войти в коалицию правых сил. "Я опасаюсь, что ты ослеплен этрогом, который тебе протягивают левые. Я призываю тебя: не торпедируй создание правого правительства", - заявил Смотрич.

Политик заявил, что занятие поста премьер-министра политиком, набравшим семь депутатских мандатов, по сути своей недемократично и нелегитимно. "И всем ясно, что при этом единственный способ сформировать в этих условиях коалицию – это присоединиться к левым, заручившись поддержкой Исламского движения", - добавил он.

С призывом не допустить формирования левой коалиции Смотрич обратился и Гидеону Саару и возглавляемой им партии: "Вы обязались, что не позволите Яиру Лапиду возглавить правительство даже при ротации, вы обязались, что не будете опираться на арабские голоса".

Политик заявил, что и сам мог получить весомый портфель от левой коалиции, но решил, что принципы важнее личных амбиций. Он обязался содействовать присоединению "Ямины" и партии "Тиква Хадаша" к правительству Нетаниягу.

Гидеон Саар поспешил отвергнуть призыв Смотрича. "Я повторяю еще раз: мы не присоединимся к правительству с Нетаниягу, мы не поддержим правительство во главе с Нетаниягу. Мы сделаем все, я делаю все, чтобы было создать правительство перемен", - заявил он.

Вечером 4 апреля стало известно, что партии левоцентристского лагеря порекомендуют Яира Лапида на пост главы правительства. Лишь "Ямина" и, вероятно, "Тиква Хадаша" порекомендуют Беннета. Судя по всему, Нетанигу поддержит больше депутатов, но не 61, как требуется для создания коалиции.