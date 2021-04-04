Иерусалим:
6 - 18°
Тель-Авив:
10 - 19°
Эйлат:
14 - 28°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле4 апреля 2021 г., 21:32

Смотрич призвал Беннета и Саара присоединиться к коалиции Нетаниягу

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Смотрич призвал Беннета и Саара присоединиться к коалиции Нетаниягу

Накануне консультаций президента Реувена Ривлина с руководством политических партий, на которых ему будут предложены кандидаты на пост премьер-министра, глава блока "Ционут датит" Бецалель Смотрич выступил с призывом в адрес лидера "Ямины" Нафтали Беннета.

Он призвал своего недавнего союзника поддержать кандидатуру Биньямина Нетаниягу и войти в коалицию правых сил. "Я опасаюсь, что ты ослеплен этрогом, который тебе протягивают левые. Я призываю тебя: не торпедируй создание правого правительства", - заявил Смотрич.

Политик заявил, что занятие поста премьер-министра политиком, набравшим семь депутатских мандатов, по сути своей недемократично и нелегитимно. "И всем ясно, что при этом единственный способ сформировать в этих условиях коалицию – это присоединиться к левым, заручившись поддержкой Исламского движения", - добавил он.


С призывом не допустить формирования левой коалиции Смотрич обратился и Гидеону Саару и возглавляемой им партии: "Вы обязались, что не позволите Яиру Лапиду возглавить правительство даже при ротации, вы обязались, что не будете опираться на арабские голоса".

Политик заявил, что и сам мог получить весомый портфель от левой коалиции, но решил, что принципы важнее личных амбиций. Он обязался содействовать присоединению "Ямины" и партии "Тиква Хадаша" к правительству Нетаниягу.

Гидеон Саар поспешил отвергнуть призыв Смотрича. "Я повторяю еще раз: мы не присоединимся к правительству с Нетаниягу, мы не поддержим правительство во главе с Нетаниягу. Мы сделаем все, я делаю все, чтобы было создать правительство перемен", - заявил он.

Вечером 4 апреля стало известно, что партии левоцентристского лагеря порекомендуют Яира Лапида на пост главы правительства. Лишь "Ямина" и, вероятно, "Тиква Хадаша" порекомендуют Беннета. Судя по всему, Нетанигу поддержит больше депутатов, но не 61, как требуется для создания коалиции.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 04 апреля 2021
Политический тупик: партии обмениваются предложениями и готовятся к встрече с президентом
// NEWSru.co.il // В Израиле // 03 апреля 2021
Лапид и Беннет обсуждают возможности формирования коалиции
// NEWSru.co.il // В Израиле // 02 апреля 2021
Завершилась встреча Нетаниягу и Беннета, продолжавшаяся три часа

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

00:01 В результате столкновения автобуса и легковушки на 40-м шоссе пострадали четыре человека
23:36 На границе с Египтом задержаны двое израильтян с патронами в рюкзаке
22:17 ВВС ЦАХАЛа начинают репетиции воздушного парада ко Дню независимости
21:46 12-летний подросток из Холона подозревается в причастности к смерти Андрея Темкина
21:32 Смотрич призвал Беннета и Саара присоединиться к коалиции Нетаниягу
19:30 В понедельник на горе Герцля прозвучит сирена
19:12 Из приглашения на церемонию вручения Премии Израиля "исчезла" одна из номинаций
18:23 Солдаты ЦАХАЛа освобождены от обязанности носить маски во время учений на улице
18:07 10-летняя девочка погибла и два человека получили травмы в результате ДТП возле Кфар-Адумим
16:22 Израильтяне, митинговавшие во время карантина, освобождены от штрафов
 
Загрузка...