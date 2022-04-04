Нафтали Беннет провел телефонные переговоры с премьер-министром Индии

Пресс-служба главы правительства сообщила о состоявшемся телефонном разговоре между Нафтали Беннетом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Беннет поблагодарил собеседника за осуждение последних терактов в Израиле и за выражение соболезнования семьям погибших.

Лидеры двух государств обсудили глобальные и региональные вопросы, включая тему иранского атома, и договорились о назначении новой даты визита главы израильского правительства в Индию, приуроченного к 30-летию установления официальных дипломатических отношений между Государством Израиль и Республикой Индия.