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NEWSru.co.il :: В Израиле4 апреля 2022 г., 16:50

Нафтали Беннет провел телефонные переговоры с премьер-министром Индии

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Нафтали Беннет и премьер-министр Индии Нарендра Моди

Пресс-служба главы правительства сообщила о состоявшемся телефонном разговоре между Нафтали Беннетом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Беннет поблагодарил собеседника за осуждение последних терактов в Израиле и за выражение соболезнования семьям погибших.

Лидеры двух государств обсудили глобальные и региональные вопросы, включая тему иранского атома, и договорились о назначении новой даты визита главы израильского правительства в Индию, приуроченного к 30-летию установления официальных дипломатических отношений между Государством Израиль и Республикой Индия.

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