"Кан-11": ХАМАС предотвратил ракетный обстрел Израиля боевиками "Исламского джихада"

В понедельник, 4 апреля, израильский телеканал "Кан-11" передал, что "Исламский джихад" намеревался осуществить ракетный обстрел израильской территории из сектора Газы в ответ на ликвидацию в Дженине трех его боевиков.

Телеканал, ссылаясь на палестинские источники передал, что группировка не смогла получить одобрения у руководства ХАМАСа. ХАМАС заявил, что на данном этапе он не заинтересован в обострении конфликта с Израилем.

Следует отметить, что в субботу, 2 апреля, в русскоязычных Telegram-каналах появилось сообщение, что в 21:00 "Исламский джихад" намерен обстрелять территорию Израиля. Однако "Исламский джихад" официально не публиковал никаких предупреждений.

Напомним, что в ночь на субботу, 2 апреля, в деревне Араба между Дженином и Туль-Каремом, в ходе спецоперации ЦАХАЛа были уничтожены трое боевиков, принадлежащих к боевому крылу "Исламского джихада". В ходе этой операции были ранены четыре бойца(один тяжело) спецподразделения полиции ЯСАМ.

Только в течение последних двух недель в Израиле было совершено четыре теракта, жертвами которых стали 11 человек. 22 марта было совершено террористическое нападение в Беэр-Шеве, погибли четыре человека (террорист, израильский араб-бедуин, был застрелен). 27 марта был совершен теракт в Хадере, погибли двое пограничников срочной службы (двое террористов, граждане Израиля из Умм эль-Фахма, были застрелены). 29 марта был совершен теракт в Бней-Браке, погибли пять человек – трое граждан Израиля, в их числе полицейский, и двое граждан Украины (террорист, палестинский араб, застрелен). 31 марта в автобусе в Гуш-Эционе отверткой был тяжело ранен израильтянин (террорист, палестинский араб, застрелен).