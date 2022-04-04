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NEWSru.co.il :: В Израиле4 апреля 2022 г., 17:33

7 апреля МАДА проведет в Тель-Авиве, Хайфе и Ашдоде вакцинацию беженцев из Украины

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7 апреля МАДА проведет в Тель-Авиве, Хайфе и Ашдоде вакцинацию беженцев из Украины

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" при сотрудничестве с министерством социального обеспечения и организацией "Джойнт" проведет в Тель-Авиве, Хайфе и Ашдоде кампанию по вакцинации беженцев из Украины.

Вакцинация проводится в соответствии с правилами, установленными минздравом Израиля, прививку могут получить лица, не проходившие ранее вакцинацию; переболевшие, если с момента выздоровления прошло более трех месяцев; а также лица, нуждающиеся во второй, третьей или четвертой прививке. Подросткам от 12 до 18 лет необходимо разрешение, подписанное одним из родителей.

- В Ашдоде вакцинация будет проводиться на станции МАДА по адресу улица а-Рефуа, 1, с 16:00 до 20:00.
- В Хайфе - улица Ицхак Саде, 10, с 16:00 до 20:00.
- В Тель-Авиве - улица Игаль Алон, 60, с 16:00 до 20:00.


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