Полиция сообщила о раскрытии убийства возле торгового центра "Захав" в Ришон ле-Ционе

Полиция Израиля сообщила о раскрытии убийства, произошедшего возле торгового центра "Захав" в Ришон ле-Ционе в августе прошлого года. Убийство с применением огнестрельного оружия произошло средь бела дня, когда в торговом центре и возле него было много людей.

Жертвой преступления стал Шимон Дадон, освободившийся за два дня до смерти из тюрьмы, где отбывал наказание за торговлю наркотиками.

По подозрению в убийстве задержаны 22-летний житель Димоны Ронен Иермиягу, 22-летний житель Ор-Иегуды Рон Йехезкиэль, 48-летний житель Бейт-Дагана Галь Шошани и 27-летний житель Рамат-гана Дор Йосеф.

Согласно данным полиции, поводом для убийства стал конфликт между двумя преступными группировками, а также денежный долг.