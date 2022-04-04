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NEWSru.co.il :: В Израиле4 апреля 2022 г., 05:32

Прогноз погоды на 4 апреля: солнечно и сухо

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Прогноз погоды на 4 апреля: солнечно и сухо

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 4 апреля, температура будет выше, чем вчера, и выше среднесезонной в горных районах. Солнечно и сухо.

В Иерусалиме – 15-26 градусов, в Тель-Авиве – 13-23, в Хайфе – 16-22, в Эйлате – 21-32, в Беэр-Шеве – 13-31, в Мицпе-Рамоне – 15-25, на побережье Мертвого моря – 20-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-22, в Ариэле – 12-26, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-32, на Голанских высотах – 14-29.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 17-18 градусов, высота волн – 30-80 см.


На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 40 км/ч).

Во вторник ожидается значительное повышение температуры. В среду будет жарко и солнечно. В четверг температура немного понизится, будет облачно.

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