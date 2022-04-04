Иерусалим:
16 - 29°
Тель-Авив:
14 - 27°
Эйлат:
21 - 37°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле4 апреля 2022 г., 21:54

Профессор Одед Гольдрайх отказался прийти на вручение Премии Израиля

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Профессор Одед Гольдрайх отказался прийти на вручение Премии Израиля

Математик Одед Гольдрайх из Института Вейцмана, вокруг награждения которого второй год ведутся бурные споры, после того, как БАГАЦ все же обязал правительство вручить ему премию Израиля, отказался явиться на церемонию. Об этом сообщил телеканал "Кан-11".

Профессор Гольдрайх уведомили минпрос, что предпочитает получить награду "в камерной обстановке". И, по всей видимости, он получит премию, заехав за ней в офис министерства просвещения.

Это первый в истории Израиля случая, когда лауреат не будет присутствовать на официальной церемонии награждения, которая традиционно проводится в День независимости.


Напомним, что в марте 2021 года специальная комиссия по награждениям рекомендовала профессора Одеда Гольдрайха к награждению за вклад в изучение теории сложности вычислений. Однако его кандидатура была забракована Йоавом Галантом, занимавшим в тот период пост министра просвещения. Нежелание министра видеть Гольдрайха среди лауреатом объяснялось тем, что профессор несколько раз подписывал петиции движения BDS, добивающегося бойкота Израиля и его институтов.

Шаша-Битон, заступившая на пост министра просвещения, также заявила, что Гольдрайху награда не положена. Тогда члены комиссии по награждениям обратились в БАГАЦ, который обязал минпрос вручить профессору награду.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:01 Учения в Эйлате, участок шоссе №40 будет закрыт для движения
05:37 Прогноз погоды на 5 апреля: жарко и облачно, шарав
05:33 В результате аварии в Беэр-Шеве тяжело травмирован водитель автобуса
23:38 В Кирьят-Ате мотоциклист сбил переходившего дорогу мужчину
23:26 "Кан-11": ХАМАС предотвратил ракетный обстрел Израиля боевиками "Исламского джихада"
22:27 Возобновились беспорядки возле Шхемских ворот в Иерусалиме
21:54 Профессор Одед Гольдрайх отказался прийти на вручение Премии Израиля
20:27 Служба тыла: 5 апреля в населенных пунктах Карней-Шомрон прозвучат сирены
20:00 Лауреатом премии Израиля в категории "Дело жизни" стала Мариума Кляйн
19:19 В Лакии полиция обнаружила тайник с десятками единиц оружия и боеприпасами. ВИДЕО
Загрузка...