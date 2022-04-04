Профессор Одед Гольдрайх отказался прийти на вручение Премии Израиля

Математик Одед Гольдрайх из Института Вейцмана, вокруг награждения которого второй год ведутся бурные споры, после того, как БАГАЦ все же обязал правительство вручить ему премию Израиля, отказался явиться на церемонию. Об этом сообщил телеканал "Кан-11".

Профессор Гольдрайх уведомили минпрос, что предпочитает получить награду "в камерной обстановке". И, по всей видимости, он получит премию, заехав за ней в офис министерства просвещения.

Это первый в истории Израиля случая, когда лауреат не будет присутствовать на официальной церемонии награждения, которая традиционно проводится в День независимости.

Напомним, что в марте 2021 года специальная комиссия по награждениям рекомендовала профессора Одеда Гольдрайха к награждению за вклад в изучение теории сложности вычислений. Однако его кандидатура была забракована Йоавом Галантом, занимавшим в тот период пост министра просвещения. Нежелание министра видеть Гольдрайха среди лауреатом объяснялось тем, что профессор несколько раз подписывал петиции движения BDS, добивающегося бойкота Израиля и его институтов.

Шаша-Битон, заступившая на пост министра просвещения, также заявила, что Гольдрайху награда не положена. Тогда члены комиссии по награждениям обратились в БАГАЦ, который обязал минпрос вручить профессору награду.