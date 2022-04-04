50-летний мужчина отравился чаем в кафе "Арома" и находится в тяжелом состоянии

50-летний мужчина был доставлен в тяжелом состоянии в больницу "Меир" в Кфар Сабе из кафе "Арома" в Раанане.

После глотка из стакана с чаем он почувствовал жжение в полости рта и ощутил трудности с глотанием. Парамедики, доставлявшие его в больницу, также взяли на экспертизу стакан, из которого пил мужчина. Результаты лабораторного исследования показали, что в напитке, который пил мужчина был растворитель.

В больнице состояние пациента ухудшилось. В настоящий момент он подключен к аппарату искусственного дыхания.

Сайт "Мако" пишет, что после этого случая в филиале "Арома" в Раанане была проведена проверка, никаких нарушений не было обнаружено. Был сделан вывод, что речь идет об единичном случае.

"Мако" также приводит ответ руководства сети "Арома", в котором говорится, что с одноразовом стаканчике находилось бесцветное чистящее средство, которое бармен не заметил и заварил в этом стакане чай.

Полиция расследует обстоятельства инцидента. Работник кафе был задержан и допрошен по подозрению на преступную халатность.