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NEWSru.co.il :: В Израиле4 апреля 2022 г., 18:36

Министр туризма Константин Развозов вылетел с официальным визитом в Азербайджан

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Министр туризма Константин Развозов вылетел с официальным визитом в Азербайджан

В понедельник, 4 апреля, Константин Развозов ("Еш Атид"), министр туризма и председатель межправительственной комиссии Израиль-Азербайджан, вылетел с официальным государственным визитом в Баку.

Пресс-служба министерства туризма сообщила, что расписанием его визита запланированы встречи с президентом страны Ильхамом Алиевым, главой МИДа Джейхун Байрамовым, министром экономики и со-председателем межправительственной комиссии Азербайджан-Израиль Михаилом Джаббаровым, с министром молодежи и спорта Фаридом Гаибовым и с главами индустрии.

На встречах будут обсуждаться вопросы внешней политики, экономики, здравоохранения, энергоресурсов, туризма, связи, охраны окружающей среды, науки и сельского хозяйства. Также, в рамках визита, будут подписаны договоры о сотрудничестве в сфере водного хозяйства с израильской государственной компанией "Мекорот" и в области обновления систем информации таможенных налогообложений.


7 апреля Израиль и Азербайджан отметят 30-летия с начала дипломатических отношений между странами. В честь этого события состоится официальная церемония, в которой примут участие министр иностранных дел Азербайджана Байрамов и министр туризма Израиль Константин Развозов.

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