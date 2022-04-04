Министр туризма Константин Развозов вылетел с официальным визитом в Азербайджан

В понедельник, 4 апреля, Константин Развозов ("Еш Атид"), министр туризма и председатель межправительственной комиссии Израиль-Азербайджан, вылетел с официальным государственным визитом в Баку.

Пресс-служба министерства туризма сообщила, что расписанием его визита запланированы встречи с президентом страны Ильхамом Алиевым, главой МИДа Джейхун Байрамовым, министром экономики и со-председателем межправительственной комиссии Азербайджан-Израиль Михаилом Джаббаровым, с министром молодежи и спорта Фаридом Гаибовым и с главами индустрии.

На встречах будут обсуждаться вопросы внешней политики, экономики, здравоохранения, энергоресурсов, туризма, связи, охраны окружающей среды, науки и сельского хозяйства. Также, в рамках визита, будут подписаны договоры о сотрудничестве в сфере водного хозяйства с израильской государственной компанией "Мекорот" и в области обновления систем информации таможенных налогообложений.

7 апреля Израиль и Азербайджан отметят 30-летия с начала дипломатических отношений между странами. В честь этого события состоится официальная церемония, в которой примут участие министр иностранных дел Азербайджана Байрамов и министр туризма Израиль Константин Развозов.