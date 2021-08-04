Минобороны и МИД Израиля назвали имя иранского командира, ответственного за атаку на судно Mercer Street

Министр обороны Израиля Бени Ганц и министр иностранных дел Израиля Яир Лапид выступили с совместным заявлением о том, что за атакой на судно Mercer Street стоит командир подразделения беспилотной авиации "Корпуса стражей исламской революции" Саид Ара Джани (Агаджани).

По утверждению израильских властей, Саид Ара Джани ответственен за планирование и подготовку всех иранских террористических атак с применением БПЛА в регионе.

Это заявление было сделано во время встречи с послами стран, являющихся членами Совета безопасности ООН.

Руководство Израиля подчеркивает, что в связи с этим инцидентом будут задействованы все имеющиеся дипломатические рычаги. При этом Израиль оставляет за собой право на самостоятельные действия, чтобы защитить своих граждан и суверенитет.

Бригадный генерал Саид Агаджани (в заявлении властей Израиля его имя названо иначе) является командиром подразделения КСИР, управляющего боевыми беспилотными летательными аппаратами. Его имя неоднократно упоминалось ранее в отчетах о беспилотной технике КСИР. Под его контролем иранские беспилотные самолеты используются в Сирии и Ираке. Иранская оппозиция в США заявляла об ответственности Саида Агаджани за атаки БПЛА в Саудовской Аравии, Персидском и Оманском заливах.

Несколько дней назад госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Израиля Яир Лапид обсудили нападение на судно Mercer Street в Аравийском море и договорились о совместном с Великобританией и Румынией расследовании инцидента. США и Израиль также договорились о согласовании действий по результатам расследования.

12-й канал ИТВ передавал, что руководство Израиля определило ряд иранских военных целей, которые могут быть атакованы в "подходящее время".

Ранее эксперты по взрывчатым веществам ВМС США пришли к выводу, что нападение на нефтяной танкер Mercer Street возле побережья Омана было осуществлено посредством беспилотника.

Агентство Bloomberg отмечает: несмотря на то, что Иран не взял на себя ответственность за эту атаку, судя по всему, нападение должно было продемонстрировать готовность Тегерана к ужесточению отношений с Западом накануне инаугурации Эбрагима Раиси, протеже верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Израильские высокопоставленные источники заявили об ответственности Ирана за нападение на судно Mercer Street, назвав атаку "терактом". При этом, по данным этих источников, судно Mercer Street не связано с Израилем: оно принадлежит японцам и ходит под флагом Либерии. Сама компания Zodiac находится под контролем британской судоходной администрации.

Американские и европейские источники заявили, что Иран является "главным подозреваемым" в деле о нападении на судно Mercer Street. Госдеп США заявил, что обеспокоен инцидентом у побережья Омана.

Арабоязычный иранский телеканал "Аль-Алам" со ссылкой на анонимный "осведомленный источник" заявил, что нападение на судно Mercer Street возле побережья Омана является ответом на недавнюю атаку израильских ВВС на сирийский военный аэропорт "Аль-Дабаа". Источник подчеркнул, что в результате удара, нанесенного по району аэропорта и району Аль-Кусайр на западе провинции Хомс погибли двое "бойцов сопротивления". Напомним, мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) передавала, что в ночь на 22 июля в районе военного аэропорта Аль-Дабаа и в районе Аль-Кусайр на западе провинции Хомс израильские ВВС уничтожили склады оружия и боеприпасов ливанской "Хизбаллы", также были атакованы опорные пункты и объекты "Хизбаллы" на востоке провинции Хомс. Сообщалось об убитых и раненых. Факт поражения целей был подтвержден спутниковыми снимками.