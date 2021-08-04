В Иерусалиме найдены следы землетрясения, дважды описанного в ТАНАХе

Археологи управления древности, работающие на раскопках в иерусалимском Граде Давида, обнаружили следы мощного землетрясения, упоминание о котором присутствует в ТАНАХе.

О землетрясении, произошедшем в Иудейском царстве в период царя Узии, в ТАНАХе рассказывается дважды – в книге Амоса, написанной очевидцами катастрофы, и в книге Захарии, написанной 200 лет спустя.

"Ибо вот, Господь даст повеление и поразит большие дома расселинами, а малые дома – трещинами" (Амос 6:11).

"Не поколеблется ли от этого земля, и не восплачет ли каждый, живущий на ней? Взволнуется вся она, как река, и будет подниматься и опускаться, как река Египетская. И будет в тот день, говорит Господь Бог: произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня" (Амос 8:8-9),

"И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Асила; и вы побежите, как бежали от землетрясения во дни Узии, царя Иудейского; и придет Господь Бог мой и все святые с Ним (Захария 14:5).

Ранее следы землетрясения находили в других районах Израиля – Хацоре, Гезере, Гате, Акко, однако в Иерусалиме, столице царства, таких следов до сих пор не обнаруживалось.

Археологи обнаружили развалины здания, которое при обвале погребло под собой все, что в нем находилось. При этом в развалинах не было обнаружено следов пожара, а каких-либо вторжений в столицу за тот период зафиксировано не было. Разрушение Иерусалима вавилонянами произошло на 200 лет позднее.