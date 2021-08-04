Очень жаркая погода в Израиле до конца недели: опасность возникновения пожаров

Очень жаркая погода в Израиле ожидается до конца этой недели, включая субботу, 7 августа. В Иерусалиме днем температура до 35 градусов, в Иудее и Самарии – до 36, на Голанских высотах – до 40, в Негеве, на побережье Мертвого моря, на побережье озера Кинерет и в Иорданской долине – до 45, на побережье Средиземного моря – до 35, в Эйлате – до 44.

При этом во внутренних и горных районах будет сухо, а на побережье Средиземного моря – душно и влажно.

4 августа температура воды в Средиземном море около берега 31 градус. Высота волн 30-70 см. Медуз нет.

В Кинерете температура воды 30 градусов, высота волн 30-50 см.

В Эйлатском заливе температура воды 28 градусов, высота волн 40-80 см.

Температура начнет понижаться вечером в субботу. Но понижение температуры будет незначительным, и в начале следующей недели по-прежнему будет жарко, хотя температура приблизится к среднесезонной.

Рекомендации медиков

В такую погоду медики настоятельно рекомендуют регулярно пить воду. Кроме того, рекомендуется избегать длительного пребывания на солнце и физической активности. Желательно находиться в кондиционированных помещениях. Этим рекомендациям, в первую очередь, должны следовать пожилые люди и лица, имеющие хронические заболевания.

О правилах поведения в жару также напоминают парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом". Первым и самым главным правилом, с точки зрения парамедиков, является поддержание водного баланса организма. Израильтянам рекомендуется выпивать не менее трех литров жидкости в день, отдавая предпочтение обычной воде, холодным, а не горячим напиткам.

На улице следует избегать нахождения на открытом солнце, чаще отдыхать в тени или кондиционируемых помещениях. Следует одеваться по сезону, пользоваться солнцезащитным кремом и носить головные уборы. Особенно важно соблюдать эти правила, собирая на улицу детей.

При походе на пляж следует пользоваться солнцезащитным кремом с высокой степенью защиты. Не следует находиться на солнце долгое время и загорать после полудня. Лучшим временем для похода на море является раннее утро или вечер.

Лицам, работа которых связана с длительным пребыванием на открытом воздухе, рекомендуется чаще отдыхать в тени или кондиционированном помещении, больше пить.

Парамедики категорически не рекомендуют заниматься спортом на открытом воздухе в дневные часы. Тренировки рекомендуется перенести на раннее утро или поздний вечер, снизить физическую нагрузку и при этом не забывать пить. Другой вариант – занятия спортом в кондиционируемых залах.

При признаках обезвоживания, таких, как головные боли, головокружение и слабость, необходимо прекратить любую физическую активность, перейти в тень или кондиционированное помещение, больше пить. И не выходить на солнце до тех пор, пока не исчезнут симптомы обезвоживания. В случае теплового удара, который может проявляться в виде обморока, необходимо вызвать "скорую" по телефону 101.

Требования пожарных

Пожарная служба выпустила запрет на разжигание костров со 2 августа по 5 августа. Срок действия запрета может быть продлен после получения уточненного прогноза погоды на конец недели.

В сообщении пожарной службы говорится, что в связи с засушливой погодой запрещено разведение огня в парках и лесах, а также на открытой местности.

На прошедшем 1 августа совещании глава пожарной службы отдал распоряжение привести в состояние повышенной готовности региональные и областные службы, наладить контакты с пожарными командами Фонда "Керен Кайемет ле-Исраэль" и Управления природы и парков Израиля, а также с полицией. Он обратился к израильским туристам и членам молодежных движений с просьбой не разводить костров ни на открытых площадках, ни в парках из-за угрозы быстрого распространения огня.

Отметим, что на этой неделе на фоне сухой и жаркой погоды возникло несколько сильных лесных и полевых пожаров. Особенно сильным был лесной пожар 3 августа около поселка Шореш (рядом с 1-й трассой).