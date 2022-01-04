Предварительная причина крушения вертолета около Хайфы: пожар в двигателе
Вечером во вторник, 4 января, стали известны результаты предварительного расследования обстоятельств крушения "Аталеф" (Eurocopter AS565 Panther), упавшего вечером 3 января в море около Хайфы.
Данные, публикуемые израильскими СМИ, основаны на показаниях выжившего офицера морской охраны, который был в вертолете вместе с пилотами. В настоящее время этот офицер находится в ортопедическом отделении больницы РАМБАМ, его состояние оценивается как удовлетворительное.
Судя по этим показаниям, в двигателе вертолета возник пожар, и вертолет упал в море. Офицер морской охраны успел выпрыгнуть в воду. По его словам, после падения вертолета он пытался спасти пилотов, но было темно и вокруг было много дыма. Офицер говорит, что, когда его самого спасли, он считал, что и пилоты были спасены. Однако они погибли.
Таким образом, основной остается версия о катастрофе, вызванной технической неисправностью.
Катастрофа вертолета около Хайфы. 03.01.2022
Около 22 часов 3 января поступила информация о падении вертолета в Средиземное море приблизительно в 700-800 метрах от берега около Хайфы. Вскоре стало известно, что крушение потерпел морской вертолет AS565 Panther ("Аталеф"), возвращавшийся на базу после тренировочного полета. Выжившего офицера нашли быстро, его доставили в больницу РАМБАМ. Позже нашли и пилотов, однако медики были вынуждены констатировать их смерть.
В поисково-спасательной операции были задействованы бойцы подразделения подводных операций ЯЛТАМ, "Шайетет 13", 669-го подразделения и морской полиции.
В результате происшедшей катастрофы погибли: подполковник Эрез Сахьяни (38) из Махане-Йегудит, заместитель командира базы ВВС "Рамат-Давид", оставил после себя вдову и троих детей; майор Хен Фогель (27) из Хайфы, пилот вертолета из эскадрильи "Магиней Маарав".
Командующий ВВС ЦАХАЛа генерал-майор Амикам Норкин отдал приказ о временном прекращении полетов вертолетов "Аталеф" и приостановлении всех тренировочных полетов. Было начато расследование, комиссию возглавил полковник Т.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выразил соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления травмированному офицеру.
Специалисты, комментировавшие трагедию в израильских СМИ, изначально склонялись к версии о технической неисправности вертолета. Версия ошибки пилотирования менее вероятна, так как вертолетом управляли опытные пилоты. По данным синоптиков, погодные условия были обычными для этого времени года, хотя 3 января около побережья были замечены несколько торнадо.
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