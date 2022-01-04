На границе с Ливаном перехвачен БПЛА "Хизбаллы"

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что во вторник, 4 января, на границе с Ливаном был сбит беспилотный аппарат, принадлежащий "Хизбалле".

В сообщении говорится, что наблюдение за БПЛА, используемого террористической организацией для сбора информации, было начато еще до того, как он пересек границу с Израилем.

На фотографии, опубликованной армейской пресс-службой в "твиттере", можно увидеть, что ливанский мини квадрокоптер не пострадал во время перехвата.