Прогноз погоды на 4 января: прохладно, местами дожди

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 4 января, будет прохладно, температура соответствует среднесезонной. Переменная облачность. Временами дожди на севере и в центре.

В Иерусалиме – 6-11 градусов, в Тель-Авиве – 11-17, в Хайфе – 12-16, в Эйлате – 10-21, в Беэр-Шеве – 6-21, в Мицпе-Рамоне – 4-11, на побережье Мертвого моря – 14-21, в Ашкелоне и Ашдоде – 9-18, в Ариэле – 9-13, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 10-19, на Голанских высотах – 6-16.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19-20 градусов, высота волн – 60-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный ветер (до 35 км/ч), в районе Хайфы – южный (до 40 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-восточный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В среду будет прохладно, временами дожди. В четверг-пятницу температура повысится, будет солнечно.