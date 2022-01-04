У заместителя Лапида, гулявшего без маски на вечеринке, выявлен коронавирус

У заместителя министра иностранных дел Идана Ролла была выявлена коронавирусная инфекция.

Ранее Идан Ролл был заснят на новогодней вечеринке без защитной маски, что является нарушением правил, установленных минздравом.

Ролл утверждал, что это была частная вечеринка, при организации которой соблюдались все действующие ограничения, а кроме того, все участники, привитые и непривитые, должны были предъявить на входе отрицательный тест на коронавирус.

Несмотря на эти объяснения, министр иностранных дел Яир Лапид сделал выговор своему заместителю. Лапид заявил, что во время эпидемии ожидается, что министры и общественные деятели своим поведением будут подавать личный пример другим израильтянам.