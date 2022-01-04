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NEWSru.co.il :: В Израиле4 января 2022 г., 15:58

По подозрению в кражах и угоне автомобилей полиция задержала двух жителей Хеврона и жительницу Бат-Яма

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
По подозрению в кражах и угоне автомобилей полиция задержала двух жителей Хеврона и жительницу Бат-Яма

Во вторник, 4 января, в районе Рош а-Айна полиция начала преследование двух подозрительных автомобилей, для погони были привлечены вертолеты полиции. В итоге подозреваемые были остановлены и задержаны.

Пресс-служба полиции передает, что в одной машине находились 17-летний житель Хеврона и 22-летняя жительница Бат-Яма. Они попытались сбежать, бросив автомобиль. Но их задержали после погони. В автомобиле были найдены инструменты для взлома и, предположительно, наркотики.

Во втором остановленном автомобиле Mazda, который был угнан, находился 28-летний житель Хеврона.


Задержанные будут доставлены в суд для принятия решения о продлении срока содержания их под стражей.

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