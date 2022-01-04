Минздрав Израиля: пока нет данных об эффективности "Спутник V" против "омикрона"

В ответ на запрос редакции NEWSru.co.il в министерстве здравоохранения подтвердили, что привитые российской вакциной "Спутник V" иностранные туристы не смогут пока въехать в Израиль в связи с отсутствием данных об эффективности "Спутника" против штамма "омикрон".

Напомним, с 9 января Израиль открывается для привитых и переболевших (по определению министерства здравоохранения) иностранных туристов, прилетающих из всех стран, кроме "красных". Однако иностранцы, привитые российской вакциной "Спутник V", въехать в Израиль пока не смогут.

Подчеркнем, что привитые "Спутником" граждане Израиля могут въехать в страну и могут выйти из карантина после получения результатов серологической проверки.