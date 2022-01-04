Гражданин Узбекистана и гражданка Непала задержаны по подозрению в издевательствах над пожилыми подопечными

Полиция Израиля задержала 40-летнего гражданина Узбекистана, работавшего в Израиле в сфере ухода за пожилыми, по подозрению в издевательствах и нанесении физического ущерба.

Согласно поступившей жалобе, задержанный издевался над своим подопечным, 95-летним жителем Ор-Йегуды.

В рамках расследования еще одной жалобы была задержана 39-летняя гражданка Непала, подозреваемая в издевательствах и нанесении физического ущерба своей подопечной, 88-летней жительнице Рамле.