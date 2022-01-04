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NEWSru.co.il :: В Израиле4 января 2022 г., 09:12

Гражданин Узбекистана и гражданка Непала задержаны по подозрению в издевательствах над пожилыми подопечными

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Гражданин Узбекистана задержан по подозрению в издевательствах над 95-летним подопечным

Полиция Израиля задержала 40-летнего гражданина Узбекистана, работавшего в Израиле в сфере ухода за пожилыми, по подозрению в издевательствах и нанесении физического ущерба.

Согласно поступившей жалобе, задержанный издевался над своим подопечным, 95-летним жителем Ор-Йегуды.

В рамках расследования еще одной жалобы была задержана 39-летняя гражданка Непала, подозреваемая в издевательствах и нанесении физического ущерба своей подопечной, 88-летней жительнице Рамле.


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