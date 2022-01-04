ЦАХАЛ: около Хайфы разбился вертолет "Аталеф", двое пилотов погибли

В ночь на вторник, 4 января, пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что накануне вечером в Средиземное море около побережья Хайфы упал вертолет "Аталеф" (Eurocopter AS565 Panther), совершавший тренировочный полет.

На борту вертолета находились три члена экипажа: офицер морского патруля и два пилота.

Была проведена поисково-спасательная операция, в которой были задействованы бойцы подразделения подводных операций ЯЛТАМ, "Шайетет 13", 669-го подразделения и морской полиции.

Удалось спасти офицера морского патруля, он доставлен больницу. Однако оба пилота погибли.

ЦАХАЛ уведомил близких погибших о происшедшей трагедии.

Командующий ВВС ЦАХАЛа генерал-майор Амикам Норкин отдал приказ о временном прекращении полетов вертолетов "Аталеф" и приостановлении всех тренировочных полетов. Начато расследование.

Первая информация о падении вертолета около Хайфы поступила примерно в 22 часа вечера 3 января. Корреспондент NEWSru.co.il передал из Хайфы, что спасательные работы начались в районе пляжа Бат-Галим. Радиостанция "Кан Бет" передала, что крушение потерпел морской вертолет AS565 Panther ("Аталеф"). После учебного полета продолжительностью около часа он возвращался к точке вылета. Вертолет упал в море, приблизительно в 700-800 метрах от берега. Кармела Менаше, корреспондент новостной корпорации "Кан", передала, что в больницу РАМБАМ доставлен один человек. Его состояние средней тяжести. На месте крушения продолжились поиски двух членов экипажа.

Приблизительно через два часа после катастрофы израильские СМИ сообщили, что члены экипажа, считавшиеся пропавшими, обнаружены. На двух "скорых" они были доставлены в больницу РАМБАМ. Позже стало известно, что двое военнослужащих погибли.