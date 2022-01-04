Очередной скандал вокруг обсуждения закона об электричестве, оппозиция покинула зал

Во вторник, 4 января, во время обсуждения в Кнессете во втором и третьем чтении так называемого законопроекта об электричестве представители оппозиции покинули зал в знак протеста против применения 98-го параграфа устава Кнессета, позволяющего ограничить время обсуждения.

Представители коалиции призвали депутатов от оппозиции вернуться к обсуждению законопроекта.

Лидеры оппозиционных партий выступили с заявлением, в котором назвали происходящее "попранием демократии" "под диктатом Исламского движения". Они говорят о готовности вернуться к обсуждению, если 98-й параграф применяться не будет.

Лидер оппозиции, глава "Ликуда" Биньямин Нетаниягу созывает 5 января лидеров оппозиционных партий для экстренного совещания.

Речь идет о законопроекте, представленном партией РААМ. Этот законопроект обеспечивает присоединение незаконно построенных домов в бедуинских поселках к сети электричества "Хеврат Хашмаль". Законопроект был вынесен на голосование во втором и третьем чтении после длительных переговоров, которые вели министр внутренних дел Айелет Шакед ("Ямина") и глава комиссии по внутренним делам Валид Таха (РААМ).

Перед началом обсуждения партия РААМ обратилась в организационную комиссию Кнессета c просьбой задействовать так называемый 98-й параграф устава Кнессета, позволяющий ограничить время обсуждения. Глава комиссии, депутат Нир Орбах ("Ямина") заявлял, что готов взвесить эту просьбу только в том случае, если действие законопроекта будет распространяться и на еврейские поселения, не имеющие сегодня официального статуса.