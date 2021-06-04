Коалиция, переговоры и двойные стандарты. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Главным моментом уходящей политической недели был не тот, когда Яир Лапид прямо перед телекамерами звонил президенту Ривлину, чтобы сообщить, что ему удалось сформировать коалицию. Главное событие произошло тремя днями раньше, когда вечером 30 мая премьер-министр Биньямин Нетаниягу появился на экранах телевизоров. Он выступал сразу после светящегося всеми красками уже ощутимой победы Нафтали Беннета, и на этом фоне выглядел особо подавленным. Он произносил очевидные слова о "левом правительстве", "угрозе безопасности", "властолюбии Беннета", но это не был всем хорошо известный премьер-министр. Перед израильтянами стоял уставший, постаревший человек, который еще вчера был уверен, что в итоге вся политическая система выстроится по его желанию, но внезапно столкнулся с осознанием почти неминуемого краха.

Биньямин Нетаниягу – боец. Можно любить премьер-министра, можно ненавидеть его, но в бойцовских качествах, стремлении к победе и готовности сделать для нее все, Нетаниягу никто не откажет.

Несмотря на явное положение аутсайдера, в котором Нетаниягу находился после выборов, он сделал все для того, чтобы остаться в резиденции на улице Бальфур. Он вел переговоры с Мансуром Аббасом и уговаривал Бецалеля Смотрича согласиться на коалицию при поддержке РААМ. Смотрич отказался и планирует снять с этой принципиальности небольшой, но симпатичный урожай голосов на следующих выборах.

Нетаниягу предлагал ротацию всем, кому только возможно: Арье Дери, Бени Ганцу, Нафтали Беннету, даже Гидеону Саару. В отчаянии за несколько часов до официального объявления Беннета о том, что он намерен создать коалицию с Лапидом, Нетаниягу предложил тройственную ротацию (Саар-Нетаниягу-Беннет). В политических кругах утверждают, что в мини-блоке Саар-Беннет были те, кто предлагали всерьез взвесить это предложение (помимо прочих называют имя Зеэва Элькина). Однако ни у кого не хватило смелости нарушить обещание не вступать в коалицию с Биньямином Нетаниягу, а главное не нашлось механизма, способного достаточно крепко привязать Нетаниягу к раздаваемым им обещаниям. Как бы то ни было, все усилия премьер-министра пропали даром. Возможно, именно этим вечером Нетаниягу открылась непреодолимая пропасть недоверия, созданная им самим в отношениях с теми, кто еще вчера был его партнером или союзником.

Лишь одного не сделал Биньямин Нетаниягу. Он не согласился даже временно уступить пост главы "Ликуда" кому-либо из своих товарищей по партии. Министр финансов Исраэль Кац рассказал на уходящей неделе, что предлагал Нетаниягу провести праймериз по выборам временного главы "Ликуда". В этом случае, вероятнее всего, было бы создано стабильное правое правительство, опирающееся на 65 мандатов. Нетаниягу отказался, и 30 мая усталый и разбитый осознал, что время упущено.

Айелет Шакед пошла по иному пути. Будучи сама не в восторге от идеи правительства с левыми, понимая в какую ярость этот шаг привел многих избирателей "Ямины" (до 50% по различным опросам), Шакед вышла на тропу войны за то, что действительно важно для ее электората: за место в комиссии по назначению судей. Позиция Шакед, требовавшей от Мерав Михаэли уступить ей место в комиссии, была простой: "Я требую, потому что могу". Это не произносилось вслух, но это было очевидно, и прояснилось еще более под вечер 2 июня, когда мандат Лапида грозил вот-вот превратиться в ту самую тыкву. В этот момент давление, которое стали оказывать лидеры блока, было направлено именно в сторону Мерав Михаэли. Лапид и остальные стали требовать уступок именно от нее. Бумага не стерпит тех эпитетов, которые звучали со стороны Михаэли и ее приближенных в адрес Лапида.

В итоге Михаэли уступила. Шакед будет в комиссии в первую половину каденции, как раз в тот момент, когда ожидается назначение не менее пяти судей Верховного суда.

Шла ли речь о принципиальной дискуссии или о политике нетто? Многое зависит от одного из параграфов будущего коалиционного соглашения между "Аводой" и "Еш Атид". Если "Аводе" гарантировано постоянное присутствие по меньшей мере одного из его представителей, то не очень понятно из-за чего бы весь спор с Михаэли. Однако это, как и многое другое, станет известно лишь после приведения правительства к присяге.

Мансур Аббас также безупречно разыграл свою карту. В последние сутки он выдвинул ряд практически невыполнимых требований: прежде всего, это были отмена "закона Каминиц", предусматривающего ужесточение наказания за незаконное строительство, и широкая легализация не признанных бедуинских населенных пунктов. В окружении Аббаса утверждают, что ментором, посоветовавшим РААМ ужесточить позиции, был никто иной как премьер-министр Биньямин Нетаниягу. Целью главы правительства в последние дни был и остается срыв попыток создать правительство с блоком перемен. И в своих контактах с Аббасом он изо всех сил пытался подтолкнуть главу РААМ к жесткой позиции. Он предлагал Аббасу полцарства и еще немного, отлично понимая, что выполнить эти обещания не сможет, так как коалиции у него нет. Однако такие общения со стороны Нетаниягу пробуждали у Аббаса все больший аппетит в том, что касалось переговоров с Лапидом. В конце концов, Аббас принял решение идти с блоком противников Нетаниягу, и соглашение было подписано.

После того, как Лапид произнес заветные слова "мне удалось сформировать коалицию", начался следующий этап: приведение правительства к присяге. "Днем икс" выбрано 14 июня. До этого момента спикер Кнессета должен получить окончательные итоги коалиционных переговоров и назначить пленарное заседание для приведения правительства к присяге. Спикером Кнессета в настоящий момент является Ярив Левин ("Ликуд"), и последнее, что он станет делать – это инициировать смену власти. В "Еш Атид" поняли это и сделали свой шаг: передали в секретариат Кнессета список из 61 имени депутатов, требующих созыва специального заседания с целью переизбрания спикера. Однако, как выяснилось, партия Лапида сделала это, не посоветовавшись с "Яминой". Амихай Шикли был первым, кто потребовал снять его подпись. Опасаясь, что другие депутаты от правых партий последуют примеру Шикли, в "Еш Атид" стали вести переговоры с Объединенным списком. Это было чересчур для партий "Ямина" и "Тиква Хадаша". Они остановили переговоры, заявив, что смена спикера произойдет не ранее, чем будет приведено к присяге правительство.

В эти дни принято много говорить о том, что коалиционные переговоры еще не завершены, создание правительства может быть сорвано и так далее. Как правило, так перестраховываются люди, опасающиеся сглазить. Я этого не опасаюсь и поэтому могу говорить свободно о том, что правительство будет приведено к присяге. Это может быть 14 июня или 21 июня. Но сути дела это не меняет. Угрозы Нира Орбаха проголосовать против правительства остались угрозами. После двух встреч с Нафтали Беннетом, Орбах уже не говорит о намерении выступить против босса с открытым забралом. Еще один потенциальный возмутитель спокойствия – депутат Идит Сильман – получила предложение занять пост заместителя министра здравоохранения.

Необходимо помнить также, что Беннету и Лапиду не нужен 61 мандат для приведения правительства к присяге. Им нужно лишь на один мандат больше, чем у противников. Нетаниягу имеет в своем распоряжении 53 мандата ("Ликуд", ШАС, "Яадут а-Тора", "Ционут Датит", Амихай Шикли). Противники премьер-министра имеют на восемь мандатов больше ("Еш Атид", "Кахоль Лаван", "Ямина" без Шикли, "Тиква Хадаша", "Авода", НДИ, МЕРЕЦ, РААМ). Разрыв в пользу противников Нетаниягу столь велик, что даже уход одного из депутатов осложняет жизнь пытающимся сформировать коалицию, но не более. Должно произойти что-то действительно из ряда вон выходящее, чтобы Лапиду и Беннету не удалось привести правительство к присяге.

Как долго это правительство просуществует и что сможет сделать – вопрос гораздо более сложный. Речь идет о правительстве, которое в первую очередь, будет фокусироваться на вопросах экономики. Полномочия по этим вопросам практически полностью сосредоточены в руках партии "Наш дом Израиль". Авигдор Либерман будет министром финансов в будущем правительстве, НДИ получит также пост главы финансовой комиссии Кнессета и министерство сельского хозяйства, обладающее немалым влиянием на экономические процессы.

Главное достижение правительства Беннета-Лапида, по мнению многих, в самом факте его создания. Израиль выходит из двухлетнего политического кризиса, впервые за 12 лет премьер-министром становится человек, имя которого не Биньямин Нетаниягу. И повестка дня нового главы правительства, в первую очередь, социально-экономическая.

Нетаниягу останется главой оппозиции, ожидая выборов в Кнессет 25-го созыва и окончания своего судебного процесса. Если предположить, что оба события произойдут почти одновременно, а вердикт суда не будет для Нетаниягу катастрофическим, то вполне возможен ренессанс. Но до этого еще далеко.

На уходящей неделе состоялись выборы президента государства. Ицхак Герцог с огромным – самым большим в истории выборов главы государства – отрывом победил Мирьям Перец. Почти все опросы общественного мнения свидетельствовали о том, что если бы президента избирал народ, то главой государства стала бы Перец. Но депутаты отдали предпочтение профессиональному политику, более двух лет готовившемуся к этим выборам, и вновь продемонстрировали печальный отрыв политической системы от народа.