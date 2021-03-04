К экологической катастрофе в Израиле привела контрабанда иранской нефти в Сирию. Расследование минэкологии

Танкер Emerald – судно длиной 250 метров и шириной 44 метра, приняло на борт около 700 тысяч баррелей нефти в Иране или в Ираке 14-18 января 2021 года. 20 января судно прошло Ормузский пролив, а 31 января – Суэцкий канал. После этого почти на сутки судно пропало с радаров, выключив передатчик и двигаясь по направлению к Сирии.

По оценкам министерства экологии, именно тогда и был совершен разлив нефти, а не 11 февраля, как предполагалось ранее. Разлив произошел в 130 километрах от побережья Израиля. Европейские спутники показывают наличие нефтяного пятна в этом районе 5 февраля, а 11 февраля оно было зафиксировано спутниками уже в 50 километрах от израильского побережья. Кроме того, имеются два нефтяных пятна в районе между Кипром и Сирией.

Напомним, что загрязнение израильского побережья нефтепродуктами произошло 17-18 февраля, и изначально предполагалось, что речь идет о мазуте или о каких-то отработанных маслах. Анализы показали, что причина загрязнения – сырая нефть, что позволило сократить количество подозреваемых судов с 35 до 4. Прямыми доказательствами вины именно танкера Emerald министерство экологии Израиля на данный момент не располагает, однако все косвенные доказательства, включая исключение из подозреваемых трех остальных танкеров, указывают именно на него.

Устаревший танкер a href="https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:301153/mmsi:372469000/imo:9231224/vessel:EMERALD" target="_blank">Emerald (ему 19 лет), который не допускается в порты Европы и США, раньше носил имя EBN BATUTA, принадлежал государственной нефтяной компании Ливии и ходил под флагом Мальты. Незадолго до отплытия из иранского порта он сменил прописку на Маршалловы острова, а флаг – на панамский. При этом известно, что принадлежит танкер по-прежнему компании, базирующейся в Ливии.

С 3 по 14 февраля судно находилось в районе Сирии, а когда оно ложилось на обратный курс, его осадка свидетельствовала о том, что судно разгружено. Это означает, что в море у берегов Сирии произошла перекачка нефти на другое судно.

15 февраля Emerald уже снова в Суэцком проливе, 27 февраля – в Ормузском проливе, а накануне судно зашло в иракский порт Умм-Касем возле Басры.

17-18 февраля на израильское средиземноморское побережье, от Рош а-Никра на севере до Ашкелона и Зиким на юге, штормом были выброшены сотни тонн нефтепродуктов. Общая протяженность полосы загрязнения около 160-170 км. Нефтепродукты достигли и побережья Ливана.

Специалисты в области охраны окружающей среды говорят о самой тяжелой экологической катастрофе на побережье Израиля за последние десятилетия. По предварительным оценкам, в основном работы по очистке пляжей можно завершить в течение нескольких недель, но на то, чтобы полностью устранить последствия этой экологической катастрофы, уйдут годы.

В результате загрязнения воды и прибрежной полосы погибло множество морских животных. 23 февраля правительство Израиля одобрило предложение премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра охраны окружающей среды Гилы Гамлиэль о выделении 45 миллионов шекелей на устранение последствий загрязнения нефтепродуктами средиземноморского побережья страны. Это решение должно привести к интенсификации работ по очистке пляжей. Но пока неизвестно, на что именно будут потрачены выделяемые средства и будет ли закуплена специальная техника для очистки морского побережья (ранее представители минэкологии заявляли, что необходима ручная очистка).

Разлив мазута стал не только ударом по животному миру израильского побережья, что трагедия само по себе. Это прямой ущерб туризму, рыболовству, морским инфраструктурам и т.д., оцениваемый в миллиарды шекелей.

"Экологический терроризм". Заявление министра экологии Израиля Гилы Гамлиэль

3 марта министр экологии Израиля Гила Гамлиэль объявила на пресс-конференции в Иерусалиме, что к загрязнению нефтепродуктами израильского побережья Средиземного моря причастно "пиратское" судно Emerald, принадлежащее ливийской компании, которое вышло из иранского порта под флагом Панамы.

"Это не просто экологическое преступление, это экологический терроризм", – заявила Гамлиэль .

Специалисты минэкологии Израиля, в отличие от министра Гамлиэль, не спешат заявлять однозначно, что речь идет о "терроризме". Они не исключают, что танкер Emerald слил нефтепродукты в море в результате технической неисправности. Но при этом подчеркивается, что доставка нефти из Ирана в Сирию была "пиратской".

В министерстве обороны Израиля заявляют, что это ведомство не принимало участия в расследовании и не располагает доказательствами того факта, что речь действительно идет об "экологическом теракте", и выразили удивление по поводу заявления министра экологии. Было отмечено также, что и "Мосад" в расследовании не участвовал. Напомним, впрочем, что ЦАХАЛ оказывал помощь минэкологии в мониторинге Средиземного моря после загрязнения побережья нефтепродуктами .

Израиль намерен добиваться выплаты компенсации.

На данном этапе власти Израиля не возлагают на Иран ответственность за этот инцидент, отмечает радиостанция "Кан Бет".

Ранее Гила Гамлиэль писала: установлено, какое судно было причастно к загрязнению нефтепродуктами израильского побережья Средиземного моря. "Мы настигли преступный корабль. Наша длинная рука дотянется до всякого, кто причиняет вред нашей природе, морю и нашим пляжам", – заявляла она.