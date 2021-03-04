"Отношение к старикам – лицо государства". Интервью с Тали Плосковой

Депутат Кнессета от партии "Ликуд" Тали Плоскова ответила на вопросы редакции NEWSru.co.il, касающиеся проблем русскоязычных репатриантов, в особенности – проблем пожилых.

Беседовала Алла Гаврилова.

Госпожа Плоскова, 23 марта у нас очередные внеочередные выборы, но я бы хотела поговорить с вами не о политике, а о тех социальных проблемах, которыми вы занимаетесь в качестве депутата от партии "Ликуд". Верно ли, что в центре вашего внимания находятся в основном проблемы русскоязычного населения?

Да, этой темой я занималась еще в Кнессете 20-го созыва, сосредоточившись в основном на проблеме пожилых людей, потому что быстро поняла, что все, что касается пожилых людей, в нашей стране решается не продуманным заранее планом, а просто в форме, что называется, тушения пожара. Мы беремся решать эти проблемы, когда они озвучиваются в СМИ или оказываются в центре внимания каким-то иным образом, но заранее их никто не продумывает, хотя многое можно было бы решить, если бы в этой сфере существовал план на 10-15 лет вперед.

Поэтому в Кнессете 20-го созыва я настояла на создании и встала во главе комиссии, которая должна была создать государственную программу помощи пожилым людям.

Речь шла обо всех пожилых гражданах страны или только о русскоязычных репатриантах?

Обо всех. Конечно же, у пожилых людей, которые приехали в страну позже других, особые проблемы. Когда речь идет о пожилых людях, которые находятся за чертой бедности, то понятно всем, что большой процент из этой группы составляют именно русскоязычные репатрианты.

Пожилые израильтяне – это огромная группа, в стране их более миллиона. При этом, когда речь идет о социальном жилье, пособиях на обогрев и так далее, русскоязычных репатриантов это касается больше, чем кого-то другого.

Какие проблемы пожилых людей на ваш взгляд являются самыми насущными?

На сегодняшний день около 200 тысяч пожилых людей находятся за чертой бедности. Они получают пособие по старости с социальной надбавкой, однако остаются за чертой бедности, и это нужно исправить в первую очередь.

Я хочу вспомнить факт, которым очень горжусь. В Кнессете 20-го созыва мне удалось убедить Кахлона вложить полмиллиарда шекелей в повышение пособий для таких людей. Мы тогда подняли пособия по старости вместе с соцнадбавкой. Я отлично помню цифры. Тогда те, кто младше 70 лет, получали пособие в размере 4164 шекелей, а на сегодняшний день они получают 5117 шекелей. И основное повышение произошло именно в Кнессете 20-го созыва во время работы возглавляемой мной комиссии.

В Кнессете 23-го созыва было крайне трудно проводить социальные инициативы и было принято всего несколько социальных законов. Один из них удалось провести мне. Дело в том, что многие пожилые люди, которым полагается социальная надбавка, не знают своих прав и даже не обращаются за этой надбавкой в "Битуах Леуми". Раньше человек, обратившийся за соцнадбавкой, начинал получить ее с момента обращения, а после принятия моего закона социальную надбавку стали выплачивать реатроактивно за последние 12 месяцев.

Одной из самых актуальных и серьезных проблем остается проблема социального жилья. Его очень мало строили. А тех денег, которые люди, которым положено соцжилье, получают на съем, на оплаты квартиры не хватает. Мало того, когда пособие на съем жилья повышают, арендодатели, которые за этим следят, повышают стоимость аренды. Поэтому я считаю, что государство должно обеспечивать людей не материальной помощью, а самим социальным жильем. И я скажу, как это сделать. Правительство каждый год выплачивает 1,6 миллиарда шекелей из бюджета на пособия на съем квартир. Если бы у этих людей было соцжилье, мы бы эти деньги экономили. Я предлагаю взять у государства ссуду в десять раз больше этой суммы, то есть 16 миллиардов. На эти деньги закупить социальное жилье для всех, кто его ждет. Это около 56 тысяч человек. Мы решим их проблему, а эти миллиард 600 миллионов в год пойдут на выплату ссуды. Через десять лет ссуда будет выплачена, а люди будут обеспечены квартирами.

У меня был в работе еще один законопроект об обеспечении людей, которые стоят в очереди на соцжилье, талонами на продукты. Законопроект о так называемой "продовольственной безопасности". Пока государство не может обеспечить людей соцжильем, а пособий на съем не хватает, эти люди должны получать хоть какую-то помощь.

Я очень надеюсь, что смогу и дальше заниматься этими темами, поскольку наше отношение к старикам – это лицо нашего государства.

Я в Кнессете 23-го созыва стояла во главе комиссии по интеграции репатриантов в израильское общество. Одно из заседаний комиссии я посвятила как раз этой теме. Судя по представленным мне данным, около 20 процентов израильтян потребляют информацию на русском языке. На заседании присутствовали представители ряда министерств, и мы как раз обсуждали, что распределение госбюджета на рекламные, информационные и разъяснительные материалы является неравномерным и не соответствует языковым потребностям израильтян. И особо остро стоит проблема с теми ведомствами, которые оказывают услуги большому числу репатриантов, например с "Битуах Леуми", министерством социального равенства и Управлением по правам людей, переживших Холокост. Мы обратились во все министерства с требованием предоставлять информацию людям на понятном для них языке, чтобы реализация их прав находилась на должном уровне, от этого реально зависят жизни людей.

К сожалению, единственное министерство, которое дало нам ответ на наши обращения, это минздрав. И после наших обращений я видела по телевизору рекламу вакцинации на русском языке.

Кстати, история с соцнадбавкой очень показательна. Дело не только в самой надбавке, а еще и в том, что человек, которому соцнадбавка, получает все социальные льготы – освобождение от муниципального налога, льготы на электричество. Люди должны знать о своих правах.

Но как добиться того, чтобы не нужно было бегать по министерствам и умолять, зачастую безрезультатно, обратить внимание на русскоязычное население?

"Большой алие" уже больше 30 лет.

Но я, к сожалению, не все эти 30 лет в Кнессете.

Вообще нужно понимать, что никто из депутатов не знает всех проблем всего населения. Мы читаем письма граждан и, когда видим, что существует проблема, пытаемся ее решить. Например, ко мне обращаются люди, пережившие Холокост, и говорят, что продолжают платить в общественном транспорте, и я берусь за законопроект по бесплатному проезду в транспорте для таких людей.

Есть еще одна проблема нашей общины. Люди, побывавшие в эвакуации, которые приехали в Израиль после 1953 года, получают пособие раз в год, а не раз в месяц, как те, кто приехал раньше. Это необходимо уравнять.

Русскоязычные израильтяне – это не только пожилые люди. За последний год у русскоязычных израильтян возникали разного рода проблемы. Например, когда в странах бывшего СССР после закрытия неба застряло множество израильтян, а оттуда не было вывозных рейсов. Мы видели, как этими проблемами занимались депутаты от оппозиции, но не видели никакой реакции "Ликуда".

Я не просто так сказала, что мы реагируем в основном на обращения, которые приходят от людей. Могу сказать, что мы всегда решаем вопросы тех, кто к нам обращается.

Одна из основных проблем пожилых людей – это одиночество. Оно бывает больнее, чем финансовые проблемы. И в этом мы тоже пытаемся им помочь, связывая их с молодежью, которой они могут рассказать о Холокосте и передать свой жизненный опыт.

Ваша работа с пожилыми людьми не может не вызывать глубочайшего уважения. Но на каком вы месте в списке "Ликуда"?

На 31-м.

И в этой крупнейшей на сегодняшний день партии есть кто-то еще, кто готов взять на себя работу с пожилым населением, если вы не пройдете в Кнессет 24-го созыва?

Знаете, я очень многому научилась у Хаима Каца, который был министром соцобеспечения и председателем комиссии по соцобеспечению. Кстати, первое заседание этой комиссии в Кнессете 23-го созыва было посвящено людям, которые находятся за чертой бедности. Есть еще Давид Битан, который возглавлял комиссию по алие и абсорбции.

Тем не менее, когда были отменены все рейсы с репатриантами, кроме рейсов из Эфиопии, об этом говорили, опять же, только депутаты от оппозиции.

В отличие от депутатов от оппозиции мы не рекламируем себя в СМИ, а просто помогаем людям.

Ясно. Чем вы намерены заняться, если не пройдете в Кнессет?

Я надеюсь, что пройду.

Искренне вам этого желаю. Но все же?

Я давно поняла для себя одно – в Кнессете или нет, но я буду продолжать заниматься защитой людей, которые в этом очень нуждаются. Недавно я где-то около года не была депутатом Кнессета, и все это врем мы с моей помощницей Таней Берлиной работали над проблемами пожилых людей, не получая зарплату в Кнессете. Я уверена в одном – мы будем продолжать это делать, потому что уже не можем без этого, потому что это цель нашей жизни. Конечно, если я буду депутатом, у меня будет больше рычагов и возможностей, но, где бы я ни была, я буду этим заниматься.

У меня огромный план действий – социальное жилье, пенсии, помощь пережившим Холокост, интеграция.

Вы депутат от "Ликуда", а это значит, что ваши постоянные партнеры по коалиции – ультраортодоксальные партии. Недавно депутат от партии "Яадут а-Тора" Ицхак Пиндрус грубо высказался о военнослужащих, прошедших гиюр в рамках армейской службы, назвав их "шиксами". Не секрет, что гиюр в армии проходят много русскоязычных девушек. Как вы относитесь к таким высказываниям, учитывая, что ваши однопартийцы, в отличие от представителей других партий, не комментировали это высказывание?

Речь идет о решении БАГАЦа, а я категорически против того, чтобы БАГАЦ брал на себя роль законодательной или исполнительной власти.

Об этом как раз в вашей партии говорили достаточно много. Я спрашиваю вас об отношении к таким высказываниям, как высказывание Пиндруса.

Конечно, я категорически против таких высказываний, и мои коллеги об этом знают. Возможно, я не кричу об этом с трибуны Кнессета, как кричат представители оппозиции, но каждый раз, когда встречаюсь с депутатами от других партий на рабочих встречах, я объясняю им, что это неприемлемо. Мы все живем в одной стране, мы израильтяне. И мне кажется, что мои доводы достигают цели, мне удалось изменить позицию многих людей на этот счет, не хочу называть имен. Но я также категорически против высказываний с другой стороны, против религиозного населения. Мы все граждане с одинаковыми правами и должны понимать, что отсутствие внутренних конфликтов – залог будущего нашей страны.





