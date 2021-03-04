Третий этап выхода из локдауна: оставшиеся ограничения и штрафы

В воскресенье, 7 марта, вступит в силу решение о начале третьего этапа выхода из локдауна. После длительного перерыва возобновляют работу практически все отрасли народного хозяйства. Вход на часть объектов будет разрешен для всех, другие места будут открыты только для обладателей "зеленых паспортов".

СКОПЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ

Ограничения на собрания будут смягчены до 20 человек в помещении и до 50 человек на открытом воздухе (кроме "красных" городов, где сохранятся ограничения в 10 и в 20 человек соответственно).

Размер штрафа за отказ выполнить требование сотрудника полиции разойтись составит 1000 шекелей.

ПОСЕЩЕНИЕ МЕСТ, НЕ ТРЕБУЮЩИХ НАЛИЧИЯ "ЗЕЛЕНОГО ПАСПОРТА"

В магазинах, торговых центрах и на рынках, открытых для всех, будет действовать ограничение: один человек на 15 кв.м. Владельцы магазинов обязаны назначить "распорядителей", которые будут следить за порядком и соблюдением этой нормы.

На территории торговых предприятий запрещено открывать кафе, устанавливать столики и стулья, продавать еду и напитки.

Кроме магазинов также возобновят работу прачечные, мастерские. Банки и почтовые отделения смогут возобновить прием клиентов для оказания услуг, которые требуют личного присутствия гражданина. При этом должны соблюдаться все требования "фиолетового сертификата" о соблюдении социальной дистанции и правил гигиены.

ШТРАФЫ В МЕСТАХ, ОТКРЫТЫХ ДЛЯ ОБЛАДАТЕЛЕЙ "ЗЕЛЕНЫХ ПАСПОРТОВ"

Обладатели "зеленых паспортов" будут обязаны носить защитные маски также в местах, открытых только для тех, кто привился или переболел коронавирусом, - учреждениях культуры, стадионах, спортивных залах. Размер штрафа за нарушение масочного режима составит 1000 шекелей.

Владелец места отвечает за проверку наличия у посетителей "зеленых паспортов". Штраф за нарушение составит от 5000 до 10000 шекелей.

Штраф за посещение мест, открытых только для обладателей "зеленых паспортов", лицом, не сделавшим прививку и не переболевшим коронавирусом, составит 1000 шекелей.

Разрешена продажа только сидячих мест. На территории запрещена продажа еды и напитков. Билеты должны продаваться только по телефону или через интернет. В зале могут находиться на более 300 зрителей, на открытом воздухе при организации "капсул" - до 500.

СТАДИОНЫ

Продажа билетов должны осуществляться по телефону или через интернет. Разрешена продажа только сидячих мест.

На открытом воздухе зрители должны размещаться в "капсулах" по 20 человек.

Заполненность места может быть не более 75% от количества мест.

ПРЕДВЫБОРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Разрешено проведение предвыборных мероприятий, при организации которых должны соблюдаться правила, установленные для стадионов.

ГОСТИНИЦЫ

Гостиницы будут открыты для обладателей "зеленых паспортов". Несовершеннолетним для размещения в гостинице потребуется пройти тест на коронавирус. Рестораны при гостиницах будут работать в соответствии с правилами "фиолетового сертификата".

МУЗЕИ

Билеты должны приобретаться заранее через интернет или по телефону. Для музеев площадью более 150 кв.м. на каждого посетителя должно приходиться не менее 15 кв. м. Для небольших музеев - 7 кв.м на посетителя.

СПОРТЗАЛЫ

Должно соблюдаться расстояние между занимающимися и тренажерами. Посетители должны регистрироваться заранее.