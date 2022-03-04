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NEWSru.co.il :: В Израиле4 марта 2022 г., 08:01

Война России против Украины: 74% читателей NEWSru.co.il за Украину. Итоги опроса

Эксклюзив NEWSru Israel
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Война России против Украины: 74% читателей NEWSru.co.il за Украину. Итоги опроса

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Война России против Украины". В опросе, который проводился в течение одного дня (3-4 марта), приняли участие 6808 респондентов (5473 из них ответили на все 16 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

82% участников опроса находятся в Израиле, 6% – в России, 3% – в США, 2% – в Украине, 2% – в Канаде, 2% – в Германии, в прочих странах – не более 1%.


Подавляющее большинство наших читателей (78%) заявляют, что Россия ведет войну против Украины. 7% говорят так: "Россия ведет войну против Украины, хотя правильней было бы говорить о войне против режима Зеленского". 7% заявляют: "Нет, Россия проводит спецоперацию, чтобы украинцы свободно могли определить свое будущее". 1% выбрали ответ: "Нет, это Украина ведет войну против России".

74% респондентов в этом противостоянии поддерживают Украину, 12% – занимают нейтральную позицию, 11% – поддерживают Россию.

Был задан вопрос: "Согласны ли вы с мнением "Израиль должен прежде всего заботиться о своих интересах. Правительство Израиля не должно поддерживать ни одну из сторон этого конфликта"?" 33% не согласны, но понимают, почему Израиль занимает такую позицию. 26% заявили: "Согласен/согласна, хотя такая позиция небезупречна". 24% полностью согласны. 14% совершенно не согласны.

57% наших читателей считают, что Израилю следует принимать беженцев из Украины. 20% выбрали ответ: "Следует, если кто-то в Израиле готов заплатить залог за то, что они выедут через месяц". 11% считают, что Израилю не следует принимать беженцев из Украины.

77% отвечавших на наши вопросы заявляют, что ответственность за происходящее несет президент РФ Владимир Путин. 15% возлагают ответственность на NATO. 3% считают ответственным за происходящее президента Украины Владимира Зеленского.


81% не согласны с мнением, что Путин был вынужден начать войну, чтобы защитить ЛНР/ДНР. 13% придерживаются именно такого мнения.

71% полагают, что Зеленский морально уже победил в этой войне. 18% с этим не согласны.

76% не считают Путина рациональным лидером. 15% – считают.

Вопрос: "Действенны ли санкции Запада против России, если их цель – остановить войну?" 43% считают, что санкции Запада не действенны. 38% – действенны.

42% заявляют, что Израиль должен присоединиться к санкциям против России. 33% – считают, что не должен.

66% наших читателей считают, что путинский режим в России представляет угрозу и для Израиля. 23% полагают, что – не представляет.

15% участников этого опроса, живущих в России, принимали участие в акциях в поддержку Украины. 22% участников этого опроса, живущих за пределами России (но не в Украине), принимали участие в акциях в поддержку Украины.

Был задан вопрос: "Из каких источников вы получаете информацию о происходящем сейчас на территории Украины?" Самые частые варианты ответа: 1) из израильских онлайн-СМИ – 67%, 2) из украинских онлайн-СМИ – 47%, 3) от знакомых и родственников, живущих на территории Украины – 41%, 4) из российских онлайн-СМИ – 35%, 5) из израильских телеканалов – 35%, 6) из социальных сетей – 32%.

36% опрошенных прогнозируют, что эта война закончится победой Украины и присоединением страны к Евросоюзу. 17% полагают, что эта война закончится "ничьей". 10% уверены, что война закончится победой РФ и присоединением Украины к содружеству. 37% участников опроса затруднились с прогнозом.


Только 4% респондентов полагают, что война закончится в ближайшие дни. Но 31% прогнозируют, что она закончится в ближайшие недели. 15% – в ближайшие месяцы. 10% – "нескоро, но до конца года". 5% – "не закончится до конца 2022 года". 8% – "никогда".

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