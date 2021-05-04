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NEWSru.co.il :: В Израиле4 мая 2021 г., 23:59

Нетаниягу не сумел сформировать коалицию и возвратил мандат президенту Ривлину

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Биньямин Нетаниягу

В полночь истек срок действия мандата премьер-министра Биньямина Нетаниягу на формирование коалиции. В последние часы в политических кругах циркулировали о возможности той или иной неожиданности в последний момент, однако никаких сенсаций не произошло. В четвертый раз за два года глава "Ликуда" Биньямин Нетаниягу не сумел сформировать коалицию.

Ровно в полночь из пресс-службы "Ликуда" передали: "Из-за отказа Беннета обязаться присоединиться только к правому правительству, что несомненно привело бы к присорединению и других депутатов, премьер-министр Нетаниягу вернул мандат президенту Ривлину".

Из канцелярии президента передали, что в утренние часы 5 мая глава государства побеседует с представителями фракций для определения дальнейшего пути формирования коалиции.


Президенту Ривлину предстоит в ближайшие сутки принять решение о том, кому поручить дальнейшие попытки сформировать коалицию. Наиболее вероятной является передача мандата Яиру Лапиду. Ранее сообщалось, что "Ликуд" взвешивает возможность порекомендовать президенту передать мандат главе "Ямины" Нафтали Беннету. Более того, предпринимались попытки убедить Мансура Аббаса порекомендовать Беннета, что дало бы ему 63 рекомендации. Однако в "Ликуде" пришли к выводу о том, что Беннет намерен создать коалицию с "Еш Атид", и судя по всему, Беннет не получит рекомендации "Ликуда".

Из канцелярии президента передали, что в утренние часы 5 мая глава государства побеседует с представителями фракций для определения дальнейшего пути формирования коалиции. Если мандат будет передан Яиру Лапиду, он получит те же четыре недели на формирование коалиции, которые не смог использовать Биньямин Нетаниягу. Однако в политических кругах полагают что будущее коалиции прояснится гораздо раньше. Если Лапиду и Беннету удастся прийти к соглашению, не исключено, что правительство будет приведено к присяге в ближайшие десять дней. Если выяснится, что коалицию создать невозможно, Беннет поддержит инициативу о проведении прямых выборов.

Напомним, что потенциальная коалиция состоит из партий "Еш Атид", "Ямина", "Тиква Хадаша", "Кахоль Лаван", НДИ, "Авода", МЕРЕЦ. Эти партии имеют в сумме 58 мандатов, и коалицию может быть создана лишь в том случае, если ее извне поддержит партия РААМ. Шанс на присоединение к ней "Ционут Датит" или ультраортодоксальных партий крайне невысок. Коалиционные переговоры в блоке противников Нетаниягу велись постоянно и продолжатся в ближайшие дни. Нетаниягу, со своей стороны, продолжит попытки предотвратить создание правительства Беннета-Лапида.


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