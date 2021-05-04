Последний день мандата: у Нетаниягу нет коалиции

В полночь с 4 на 5 мая завершится срок действия мандата, полученного премьер-министром Биньямином Нетаниягу на формирование коалиции.

К настоящему моменту усилия Нетаниягу не дали результата. Если не произойдет ничего неожиданного, глава правительства вернет мандат президенту Реувену Ривлину, сообщив, что ему не удалось сформировать коалицию. В этом случае 5 мая президент примет решение о дальнейших шагах. Как пишет газета "Исраэль а-Йом", Ривлин не намерен проводить новый круг консультаций и примет решение на основании своей оценки ситуации. Вместе с тем, приближенные президента заявляют, что он будет готов встретиться с главами партий, которые его об этом попросят.

В политических кругах убеждены, что мандат будет передан главе "Еш Атид" Яиру Лапиду. В "Ликуде", в свою очередь, постараются не допустить этого. В окружении Нетаниягу взвешивают возможность порекомендовать президенту передать мандат Нафтали Беннету. Если часть блока сторонников Нетаниягу, а также "Ямина" и "Тиква Хадаша" дадут такую рекомендацию, Беннета поддержит больше депутатов, чем Лапида. Само по себе это не обязывает президента передать мандат именно Беннету, так как у него не будет 61 рекомендации, однако это позволит "Ликуду" требовать от президента следовать тому же принципу, который направлял его при решении вручить мандат Нетаниягу: когда ни у одного кандидата нет 61 рекомендации и нет кандидата, имеющего явные шансы сформировать коалицию, мандат получает тот, у кого есть больше всего рекомендаций.

Как пишет газета "Исраэль а-Йом", в окружении Ривлина заявляют, что в данном случае этот принцип нерелевантен. "Кандидат, которого поддерживал блок сторонников премьер-министра, уже получил шанс сформировать коалицию и не преуспел. Нет никаких оснований лишать представителей второго блока права на попытку", – отмечают в окружении Ривлина.

Решение передать мандат именно Лапиду не является автоматическим. Ривлин может передать его депутату, имеющему наибольшее число рекомендаций. Он может вернуть мандат Кнессету, если придет к выводу о том, что шансов сформировать коалицию нет ни у кого. В этом случае, у кандидатов будет 21 день для того, чтобы собрать подписи 61 рекомендующего. Если это никому не удастся, Кнессет автоматически будет распущен.

В блоке противников премьер-министра заявляют, что мандат на формирование правительства должен быть передан главе "Еш Атид" Яиру Лапиду. Помимо желания попытаться сформировать коалицию, в "блоке перемен" опасаются, что Нафтали Беннет, получив мандат, попытается сформировать коалицию именно с Нетаниягу. Глава "Ямины" не скрывал, что продолжает контакты с премьер-министром и предпочитает быть частью правого правительства.

Желание получить мандат на формирование правительства продиктовано также стремлением взять под контроль организационную комиссию парламента. Этой комиссией руководит представитель партии, формирующей коалицию. Руководство этой комиссией позволяет регулировать ход работы парламента в период коалиционных переговоров. 4 мая "Ликуд" намерен вынести на голосование законопроект об упорядочивании статуса непризнанных форпостов в Иудее и Самарии, а также законопроект о прямых выборах главы правительства. В блоке противников главы правительства возражают против обоих законопроектов, и руководство организационной комиссией позволит "Еш Атид" блокировать их продвижение.

Сам Бецалель Смотрич встречался накануне с группой влиятельных раввинов религиозного сионизма, в первую очередь с раввином Хаимом Друкманом. Длительная беседа, которая, по свидетельствам очевидцев, проходила на повышенных тонах, завершилась безрезультатно. "Наша позиция осталась неизменной, мы не поддержим создание коалиции при поддержке сторонников террористов", – заявляют в "Ционут Датит".

Нетаниягу предпринял еще одну попытку оказать давление на Беннета. Премьер-министр подтвердил, что предложил главе партии "Ямина" Нафтали Беннету быть первым главой правительства по ротации в течение года при условии, что тот поддержит создание правого правительства. В ответ на заявление Нетаниягу председатель "Ямины" заявил, что его целью остается создание правительства и предотвращение пятых выборов, однако предложение Нетаниягу всего этого не обеспечивает, поскольку Смотрич "сжег все мосты".

Глава "Тиква Хадаша" Гидеон Саар также не изменил своего мнения и заявил, что не присоединится к правительству, которое по ротации должен возглавлять Биньямин Нетаниягу. "Наши избиратели голосовали за перемены, а не за продолжение власти Нетаниягу", – заявил Саар, выступая на заседании фракции.

В блоке противников Нетаниягу, в первую очередь, в окружении Яира Лапида, заявляют, что шансы сформировать коалицию зависят в первую очередь от решения Нафтали Беннета. 3 мая, выступая на заседании фракции "Еш Атид", Лапид отметил, что пошел на значительные уступки ради возможности формирования такого правительства, в частности предложил лидеру "Ямины" Нафтали Беннету быть первым главой правительства по ротации.