"Гаарец": террорист, стрелявший в людей на перекрестке Тапуах, имеет американское гражданство

Во вторник, 4 мая, палестинские СМИ сообщили, что израильские силы безопасности разыскивают Мунтасара Шалаби, жителя деревни Турмус Айя, которое считают ответственным за теракт на перекрестке Тапуах.

После того, как палестинскими источниками было названо имя предполагаемого террориста, журналисты израильского издания "Гаарец" поговорили с жителями деревни Турмус Ай. По словам соседей, Мунтасар Шалаби имеет гражданство США и несколько лет прожил в Америке.

По словам жителей деревни, несколько родственников Шалаби были задержаны израильскими военными, был арестован также родственник его жены.

"Гаарец" пишет, что, согласно одной из версий Шалаби испытывал серьезные финансовые трудности, так как после возвращения из США проиграл крупную сумму денег в азартные игры.

Несколькими часами ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что операция по розыску террориста продолжается. В ней вместе с военными принимают участие сотрудники ШАБАК и бойцы специального центрального подразделения пограничной полиции (ЯМАМ).

Теракт на перекрестке Тапуах. 2 мая 2021 года

2 мая в 17:55 на перекрестке Тапуах остановился автомобиль. Водитель машины сделал пять выстрелов из пистолета в сторону стоявших на остановке людей, после чего скрылся.

Первыми на месте происшествия оказались "скорые" организации "Ихуд Ацала". Следом за ними прибыли бригады службы "Маген Давид Адом". Парамедики оказали первую помощь троим раненым и доставили их в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.

Военные перекрыли трассы. Но автомобиль террористов скрылся в направлении деревни Хауара (южная окраина Шхема).

Глава правительства Биньямин Нетаниягу после теракта на перекрестке Тапуах заявил: "Я посылаю пожелания выздоровления раненым в результате теракта на перекрестке Тапуах. Силы безопасности идут по следам террористов, и я уверен, что быстро их схватят. Мы не позволим террору поднять голову и нанесем нашим врагам мощный удар".

Согласно данным первичного расследования, трое военнослужащих разведроты бригады "Гивати", дежуривших на перекрестке Тапуах 2 мая, успели открыть стрельбу по террористу до того, как он скрылся. В общей сложности в условиях оживленного движения на перекрестке военнослужащие успели произвести семь выстрелов, несколько раз попав в автомобиль террориста, однако не задев его самого.

Из больницы "Бейлинсон" в Петах-Тикве сообщают, что состояние 19-летнего Иегуды Гуэйты, раненного террористами на перекрестке Тапуах, остается критическим. Состояние 19-летнего раненого Бнайи Переца оценивается как крайне тяжелое. Третий раненый, Амихай Хала, получивший легкое ранение, был выписан после оказания необходимой медицинской помощи. Все пострадавшие в этом теракте являются студентами йешивы в Итамаре.