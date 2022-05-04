В Израиле началось празднование 74-й годовщины создания еврейского государства

4-5 мая в этом году Израиль отмечает День независимости: 74 года назад, 14 мая 1948 года (5 ияра 5708 года по еврейскому календарю), было провозглашено Государство Израиль.

В 20:00 началась торжественная церемония на горе Герцля в Иерусалиме.

В этом году многие муниципалитеты отказались от фейерверков или сократили программы праздничных салютов. В первую очередь, это объясняется стремлением избавить от лишнего стресса людей, страдающих посттравматическим синдромом. Кроме того, отменить салюты просили владельцы домашних животных.

Утром 5 мая сотни тысяч граждан устремятся на природу, чтобы отпраздновать "Йом ацмаут" семейными и дружескими пикниками. Карантинных ограничений в стране сейчас уже практически нет.

5 мая состоится традиционный военно-воздушный парад. Впервые воздушный парад Дня Независимости пройдет и над Хевроном.

Напомним, что до 23:59 5 мая палестинские территории блокированы израильскими военными. Въезд с палестинских территорий в Израиль будет разрешен только в гуманитарных, медицинских и других экстренных случаях и только с одобрения координатора действий израильского правительства на территориях.