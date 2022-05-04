Иерусалим:
13 - 19°
Тель-Авив:
18 - 22°
Эйлат:
23 - 32°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле4 мая 2022 г., 20:12

В Иудейской пустыне утонули мальчик и его отец, пытавшийся спасти сына

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В районе Цеэлим

В среду, 4 мая, в Иудейской пустыне, в районе Цеэлим, в ручье Ардуф утонули мальчик и мужчина. Пресс-служба полиции сообщает, что погибли сын и отец, пытавшийся спасти ребенка, жители Ятты (Палестинская автономия).

В поисковой операции, начатой около 16:30, были задействованы израильские спасатели, в том числе аквалангисты, они обнаружили тела погибших.

Тела погибших переданы представителям "Красного полумесяца".


В сообщении полиции Израиля сказано, что погибли 14-летний подросток и его 40-летний отец. Но агентство Maan называет имена погибших и указывает иной возраст: Адам Курайшэ (16) и Ибрагим Али Курайшэ (35).

При этом в сообщении Maan ничего не сказано об участии израильских спасателей в поисковой операции, а сообщается, что пропавших около двух с половиной часов искали "десятки горожан" (жителей Ятты).

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:12 В Иудейской пустыне утонули мальчик и его отец, пытавшийся спасти сына
20:00 В Израиле началось празднование 74-й годовщины создания еврейского государства
19:13 Задержан 12-летний житель Рамле, подозреваемый в причинении ущерба памятнику павшим воинам ЦАХАЛа
17:52 Семья Нетаниягу посетила родителей Вячеслава Голева
17:06 Предотвращена контрабанда оружия из Иордании
15:47 В израильских пророссийских пабликах призывают к борьбе с "возрождением нацизма и русофобии"
14:34 Задержан водитель грузовика, причастный к гибели трех людей
14:28 В Хайфе задержаны молодые люди, пытавшиеся сжечь государственный флаг
14:11 Церемония 9 мая в Иерусалиме будет короткой и без иностранных дипломатов
13:41 На церемонии памяти жертв террора разразился скандал
Загрузка...