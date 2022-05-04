В Иудейской пустыне утонули мальчик и его отец, пытавшийся спасти сына

В среду, 4 мая, в Иудейской пустыне, в районе Цеэлим, в ручье Ардуф утонули мальчик и мужчина. Пресс-служба полиции сообщает, что погибли сын и отец, пытавшийся спасти ребенка, жители Ятты (Палестинская автономия).

В поисковой операции, начатой около 16:30, были задействованы израильские спасатели, в том числе аквалангисты, они обнаружили тела погибших.

Тела погибших переданы представителям "Красного полумесяца".

В сообщении полиции Израиля сказано, что погибли 14-летний подросток и его 40-летний отец. Но агентство Maan называет имена погибших и указывает иной возраст: Адам Курайшэ (16) и Ибрагим Али Курайшэ (35).

При этом в сообщении Maan ничего не сказано об участии израильских спасателей в поисковой операции, а сообщается, что пропавших около двух с половиной часов искали "десятки горожан" (жителей Ятты).