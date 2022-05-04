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NEWSru.co.il :: В Израиле4 мая 2022 г., 14:34

Задержан водитель грузовика, причастный к гибели трех людей

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Задержан водитель грузовика, причастный к гибели трех людей

Полиция задержала 27-летнего мужчину, который управлял грузовиком и был виновником аварии на 3703-й трассе около Ашдода, в результате которой погибли три человека.

По всей видимости, водителю грузовика будут предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.

Судя по сообщению полиции, водитель грузовика проживал в одном из арабских кварталов Иерусалима. Мировой суд в Ашкелоне продлил срок содержания его под стражей до 8 мая.

Как сообщалось ранее, в результате аварии, произошедшей во вторник, 3 мая, на трассе 3703 между поселками Азрикам и Беэр-Тувья неподалеку от Ашдода, погибли 38-летняя жительница поселка Сдэ-Узиягу Ципи Шимони, жительница Кирьят-Малахи Фентанеш Обенах и житель поселка Эвен-Шмуэль Матаниягу Аюби.


По данным следствия, грузовик, выехавший из-за изгиба дороги, воткнулся в стоявшие в заторе автомобили. Он сбросил с дорожного полотна четыре автомобиля, после чего выехал на встречную полосу и перевернулся, подмяв под себя еще два автомобиля. Все погибшие были в машинах, оказавшихся под грузовиком.

В результате аварии 21 ребенок остался сиротой: у Ципи Шимони было десять детей в возрасте от нескольких месяцев до 15 лет, у Фентанеш Обенах – восемь детей, Матаниягу Аюби был отцом троих детей, младшему из которых исполнился один месяц.

Помимо погибших, в ДТП пострадали еще шесть человек. Мужчина в возрасте около 60 лет в тяжелом состоянии с множественными травмами, три женщины в возрасте около 60 лет и двое молодых мужчин (один из них – водитель грузовика) – в состоянии средней тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницы Ашдода и Ашкелона.

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