Прогноз погоды на 4 мая: температура немного ниже среднесезонной, переменная облачность

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 4 мая, температура понизится и будет немного ниже среднесезонной. Переменная облачность. Возможны слабые дожди на севере и в центре.

В Иерусалиме – 13-19 градусов, в Тель-Авиве – 18-22, в Хайфе – 16-19, в Эйлате – 23-32, в Беэр-Шеве – 16-24, в Мицпе-Рамоне – 14-20, на побережье Мертвого моря – 23-30, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-21, в Ариэле – 13-20, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-26, на Голанских высотах – 17-24.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 20-21 градусов, высота волн – 80-160 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 35 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 50 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В четверг-субботу – переменная облачность, нежарко.