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NEWSru.co.il :: В Израиле4 мая 2022 г., 13:41

На церемонии памяти жертв террора разразился скандал

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На церемонии памяти жертв террора разразился скандал На церемонии памяти жертв террора разразился скандал На церемонии памяти жертв террора разразился скандал

На горе Герцля состоялась церемония памяти жертв террора. В тот момент когда на трибуну поднялся премьер-министр Нафтали Беннет, некоторые присутствующие начали выкрикивать слова протеста и обвинений в адрес главы правительства. "Убирайтесь отсюда", "Предатель", "Мошенник", "Как тебе не стыдно".

"Вы имеете право кричать, вам может быть больно. Я слышу вашу боль и люблю вас", - ответил Беннет. Среди кричавших Герцль Хаджадж, отец лейтенанта Шир Хаджадж. убитой в Иерусалиме.

Ранее мать Шир подняла плакат: "Тот, кто создает правительство с террористами, неуместен и нежелателен здесь".

Только после вмешательства полиции, на церемонии был восстановлен порядок, и Беннет смог начать речь. Многие участники церемонии требовали прекратить крики и вести себя подобающе. Одной из участниц церемонии стало плохо, и ей понадобилась медицинская помощь.

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