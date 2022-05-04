На церемонии памяти жертв террора разразился скандал

На горе Герцля состоялась церемония памяти жертв террора. В тот момент когда на трибуну поднялся премьер-министр Нафтали Беннет, некоторые присутствующие начали выкрикивать слова протеста и обвинений в адрес главы правительства. "Убирайтесь отсюда", "Предатель", "Мошенник", "Как тебе не стыдно".

"Вы имеете право кричать, вам может быть больно. Я слышу вашу боль и люблю вас", - ответил Беннет. Среди кричавших Герцль Хаджадж, отец лейтенанта Шир Хаджадж. убитой в Иерусалиме.

Ранее мать Шир подняла плакат: "Тот, кто создает правительство с террористами, неуместен и нежелателен здесь".

Только после вмешательства полиции, на церемонии был восстановлен порядок, и Беннет смог начать речь. Многие участники церемонии требовали прекратить крики и вести себя подобающе. Одной из участниц церемонии стало плохо, и ей понадобилась медицинская помощь.