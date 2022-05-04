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NEWSru.co.il :: В Израиле4 мая 2022 г., 11:02

В Израиле прозвучала вторая сирена Дня Памяти

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В Израиле прозвучала вторая сирена Дня Памяти

В среду, 4 мая, в Израиле продолжают отмечать День Памяти павших в войнах и жертв терактов. На площади перед Кнессетом в Иерусалиме приспущены государственные флаги Израиля.

В 11:00 прозвучала вторая траурная сирена, которая открыла официальную церемонию памяти павших в войнах Израиля на военном кладбище на горе Герцля в Иерусалиме с участием руководства страны. Тогда же начнутся церемонии памяти на всех военных кладбищах Израиля.

В 13:00 на горе Герцля начнется церемония памяти жертв терактов.


В различных городах страны пройдут местные мероприятия памяти, организуемые муниципалитетами и отделениями организации "Яд ле-Баним".

В 20:00 церемонии памяти завершатся и начнется празднование Дня Независимости.

По данным, опубликованным министерством обороны, общее количество павших в войнах Эрец Исраэль и Израиля с 1860 года составляет 24068 военнослужащих ЦАХАЛа, сотрудников полиции Израиля, Службы тюрем, Общей службы безопасности (ШАБАК), службы внешней разведки "Мосад", еврейских подпольных организаций в Эрец Исраэль и бойцов еврейской бригады, действовавшей в составе британской армии. В это число включены также скончавшиеся в период службы или в результате инвалидности, полученной в период службы.

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