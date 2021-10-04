Беннет: "Агенты "Мосада" провели дерзкую операцию по сбору информации о Роне Араде"
В своей речи на открытии зимней сессии Кнессета глава правительства Нафтали Беннет сказал, что правительство Израиля делает все возможное для того, чтобы найти и вернуть домой своих пропавших без вести солдат.
"В прошлом месяце агенты "Мосада" провели операцию по поиску и сбору новой информации, которая может пролить свет на судьбу Рона Арада. Это была сложная и дерзкая операция. И это все, что я могу сказать на данный момент", - объявил Беннет.
В 1986 году над Ливаном был сбит самолет ВВС ЦАХАЛа. Пилот и штурман успели катапультироваться. Пилота сумели подобрать израильские солдаты, штурман Рон Арад попал в плен. По версии израильской следственной комиссии, первоначально Арад удерживался в Ливане боевиками Мустафы Дирани. Но в 1988 году Дирани, опасавшийся, что израильские солдаты проведут операцию по освобождению пленного, обратился к иранскому режиму и попросил забрать Арада. Тогда бойцы "Эль-Кудс", подразделения спецназа Корпусов стражей исламской революции, похитили штурмана и перевезли в другое место.
Считалось, что в 1990 году КСИР вывезли Рона Арада в Иран и поместили в тюрьму в Тегеране. Штурмана содержали в изоляции и в условиях строжайшей секретности. Затем его снова вернули в Ливан, но продолжали удерживать на объектах иранских боевиков.
Какое-то время в Израиле полагали, что Арад умер от болезни в 1995 году.
Также существовала версия, согласно которой Арад сумел сбежать от пленивших его ливанских террористов, но вскоре после этого погиб в горах в результате несчастного случая.
В 2016 году ливанское издание The Daily Star написало, что ливанец, обвиняемый в шпионаже в пользу Израиля, на суде в Бейруте рассказал, что захваченный террористами израильский штурман умер в 1988 году от последствий пыток.
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