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NEWSru.co.il :: В Израиле4 октября 2021 г., 17:01

Беннет: "Агенты "Мосада" провели дерзкую операцию по сбору информации о Роне Араде"

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Рон Арад

В своей речи на открытии зимней сессии Кнессета глава правительства Нафтали Беннет сказал, что правительство Израиля делает все возможное для того, чтобы найти и вернуть домой своих пропавших без вести солдат.

"В прошлом месяце агенты "Мосада" провели операцию по поиску и сбору новой информации, которая может пролить свет на судьбу Рона Арада. Это была сложная и дерзкая операция. И это все, что я могу сказать на данный момент", - объявил Беннет.

В 1986 году над Ливаном был сбит самолет ВВС ЦАХАЛа. Пилот и штурман успели катапультироваться. Пилота сумели подобрать израильские солдаты, штурман Рон Арад попал в плен. По версии израильской следственной комиссии, первоначально Арад удерживался в Ливане боевиками Мустафы Дирани. Но в 1988 году Дирани, опасавшийся, что израильские солдаты проведут операцию по освобождению пленного, обратился к иранскому режиму и попросил забрать Арада. Тогда бойцы "Эль-Кудс", подразделения спецназа Корпусов стражей исламской революции, похитили штурмана и перевезли в другое место.


Считалось, что в 1990 году КСИР вывезли Рона Арада в Иран и поместили в тюрьму в Тегеране. Штурмана содержали в изоляции и в условиях строжайшей секретности. Затем его снова вернули в Ливан, но продолжали удерживать на объектах иранских боевиков.

Какое-то время в Израиле полагали, что Арад умер от болезни в 1995 году.

Также существовала версия, согласно которой Арад сумел сбежать от пленивших его ливанских террористов, но вскоре после этого погиб в горах в результате несчастного случая.

В 2016 году ливанское издание The Daily Star написало, что ливанец, обвиняемый в шпионаже в пользу Израиля, на суде в Бейруте рассказал, что захваченный террористами израильский штурман умер в 1988 году от последствий пыток.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 октября 2016
АМАН и "Мосад" закончили работу над отчетами, посвященными Рону Араду
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 февраля 2016
Признание "израильского шпиона" в Ливане: Рон Арад умер от пыток в 1988 году
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 30 октября 2013
Al-Seyassah: Иран, идя навстречу Западу, сообщит новые данные о судьбе Рона Арада
 

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